Utdanningsetaten hevdet eposter ikke fantes – så dukket de likevel opp

Dagsavisen har de siste dagene fortalt historien om de to 15-åringene Modi og Amir, som over natta ble ulovlig utestengt fra en skole øst i Oslo våren 2024. En fysisk konfrontasjon med en 19-åring endte med at den eldre gutten ble knivstukket og alvorlig men ikke livstruende skadet.

Oppgjøret knyttet seg til ei jente som var elev på samme skole som Modi og Amir, som ikke er guttenes egentlige navn. De to 15-åringene ble pågrepet av politiet samme kveld. Som en konsekvens av dette ble guttene umiddelbart nektet adgang til skolen der de var avgangselever på 10. trinn. Ingen av dem fikk noen gang komme tilbake.

Adgangsnekten gjaldt ut skoleåret – og skjedde uten lovhjemmel og uten lovlig fattet vedtak. Etter å ha gjennomgått Modis sak, konkluderte professor emerita Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo slik:

– Her har skoleeier gjort seg skyldig i alvorlige brudd på guttens rettigheter og rettssikkerhet, uttalte Sandberg til Dagsavisen.

I ettertid skulle politiets etterforskning vise at Modi ikke var den som knivstakk 19-åringen. I stedet ble bestekompisen Amir dømt for forholdet. Dommen er nylig anket.

Ba om konkrete eposter

Etter at Dagsavisen begynte å jobbe med saken før sommeren i fjor, har avisen ved flere anledninger stilt konkrete spørsmål om dokumentasjon til juridisk direktør i Osloskolen, Kristian Olav Mørch. Det har vært omfattende kommunikasjon med innsynskrav, avslag og klage mellom Dagsavisen og Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Ett av forholdene Dagsavisen har ønsket å belyse er kommunikasjonen direktører i Utdanningsetaten har hatt med ulike aktører i forkant av utestengelsen av de to 15-åringene. Hensikten har vært å ettergå etatens håndtering og prosessen som ledet fram til utestengelsen.

Kristian Olav Mørch, juridisk direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, fortalte aldri om epostene som knyttet flere av etatens direktører til prosessen rundt utestengelsen av to 15-åringer fra deres egen nærskole. (Utdanningsetaten)

En av tingene Dagsavisen ville vite mer om, var hva som skjedde i forkant av at hovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim, den 21. mars 2024 stengte alt arbeid med tre elever på den aktuelle østkantskolen med umiddelbar virkning. Et grep som hjemles i Arbeidsmiljølovens § 6–3 – ved «mistanke om umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse».

Etter å ha fått vite at Modi og Amir hadde motsatt seg alternative skoletilbud, og derfor kunne være på vei tilbake til nærskolen, fryktet verneombudet for ansattes sikkerhet på skolen.

– Jeg fryktet rett og slett at ansatte som til vanlig jobbet tett på disse guttene, plutselig skulle stå i en eskalerende situasjon der liv og helse sto i fare. Dette gjorde det nødvendig å ta grep, har Vikheim tidligere uttalt til Dagsavisen.

I en innsynsbegjæring datert 1. juli 2024, ber Dagsavisen på denne bakgrunn eksplisitt om innsyn i kommunikasjonen som har vært mellom Utdanningsetaten og etatshovedverneombudet i forkant av arbeidsstansen:

«Dagsavisen ber om innsyn i alle brev/notater/e-poster som er utvekslet mellom Utdanningsetaten og etatshovedverneombudet i sakens anledning.» Dagsavisen påpeker deretter at det er grunn til å tro at verneombudets arbeidsstans ikke kom helt ut av det blå, og at det derfor må ha vært «en form for kommunikasjon og saksbehandling i forkant.»

---

---

De seks epostene som «ikke fantes»

Da dette blir avslått av juridisk direktør Kristian Olav Mørch, ber Dagsavisen om at avslag på innsyn oversendes Statsforvalteren i Oslo, i en e-post av 8. august 2024. Mørch gjør nå en fornyet vurdering av Dagsavisens innsynsbegjæring.

I et svar til Dagsavisen den 22. august snur etaten. Mørch forsikrer om at det nå gis innsyn i etterspurt dokumentasjon. Han skriver: «Vi har vurdert saken på nytt og gir innsyn i etterspurte dokumenter.»

Vedlagt ligger etatshovedverneombudets stansingsbrev av 21. mars, samt et dokument kalt «notat» som knytter seg til et drøftingsmøte direktørtoppene hadde med Dag Martin Vikheim den 2. april.

Det juridisk direktør Kristian Olav Mørch derimot ikke nevner eller oversender, er e-postkorrespondansen Dagsavisen eksplisitt har bedt om, og som er sendt mellom flere av direktørene i Utdanningsetaten og etatshovedverneombud Dag Martin Vikheim forut for arbeidsstansen den 21. mars 2024.

Vi har ingen dokumenter utover dette. — Kristian Olav Mørch, juridisk direktør for Osloskolen i brev til Statsforvalter

E-postutvekslingen, som Dagsavisen har fått tilgang til via andre kanaler, omfatter seks e-poster i perioden 7. mars til 4. april 2024, og omhandler situasjonen på den aktuelle østkantskolen der Modi og Amir var elever før de ble utestengt.

Innholdet i de seks e-postene viser:

At flere direktører i Utdanningsetatens toppledelse enten var informert om eller direkte involvert i håndteringen av situasjonen på skolen der de to 15-åringene gikk før knivstikkingsepisoden den 6. februar 2024.

At spørsmålet om tvunget skolebytte – for en eller flere elever i kjølvannet av knivstikkingsepisoden, ble tatt opp med tre av etatens direktører av Utdanningsetatens hovedverneombud Dag Martin Vikheim.

At vesentlig informasjon om etatsledelsens rolle og involvering ikke er blitt delt. Mens dokumenter som har skjøvet ansvaret for den ulovlige utestengelsen av de to 15-åringene over på hovedverneombudet og politiet, er blitt delt fra Utdanningsetatens side.

Innholdet i epostene etaten har hevdet at ikke eksisterer, viser at flere av toppdirektørene i Utdanningsetaten har vært informert om, eller direkte involvert i, prosessen rundt den ulovlige utestengelsen av de to 15-åringene etter knivstikkingshendelsen 6. februar i fjor.

Dette gjelder divisjonsdirektør grunnskole Petter Hagen, og direkte under han, grunnskoledirektør Wenche Savalov. Det samme gjelder daværende divisjonsdirektør Anita Capjon Berg, med ansvar for organisasjonsutvikling, helse, miljø og sikkerhet. Også juridisk direktør i Utdanningsetaten, Kristian Olav Mørch, har vært påkoblet prosessen.

Flere av Utdanningsetatens toppdirektører var i fjor våres informert om, eller direkte involvert i, prosessen rundt den ulovlige utestengelsen av to 15-åringer fra skolen de gikk på. Fra venstre: Anita Capjon Bergh, Wenche Savalov og Petter Hagen. (Utdanningsetaten og Utdanningsdirektoratet)

– Var ikke lagret i elevmappen

Da etatens juridisk direktør oversendte Dagsavisens innsynsklage til Statsforvalteren i Oslo den 3. september i fjor, ble det forsikret om at det ikke fantes dokumentasjon ut over det som allerede var delt.

I brevet til Statsforvalter skriver Kristian Olav Mørch: «Vi har ingen dokumenter utover dette som er knyttet til det saksforholdet Dagsavisen viser til.»

Dette til tross for at Mørch selv deltok i e-postutvekslingen om hvordan situasjonen på østkantskolen skulle håndteres – en mailutveksling som han aldri delte verken med Dagsavisen, Advokatfirmaet Lippestad eller Statsforvalteren i Oslo.

Dagsavisen har nylig stilt juridisk direktør i Osloskolen, følgende tre spørsmål:

Hva er forklaringen på at mailutvekslingen aldri er blitt nevnt fra deres side – all den tid Dagsavisen den 1. juli 2024 eksplisitt ba om: «Alle brev/notater/e-poster som er utvekslet mellom Utdanningsetaten og etatshovedverneombudet i sakens anledning»?

Feilinformerte Utdanningsetaten Statsforvalter da man forsikret om at: «Vi har ingen dokumenter utover dette som er knyttet til det saksforholdet Fladberg viser til.»?

Hva er årsaken/forklaringen på at den aktuelle e-postkorrespondansen verken ble informert om at eksisterte, eller ble delt, verken overfor Dagsavisen, Advokatfirmaet Lippestad eller Statsforvalter?

I en e-post til Dagsavisen svarer Kristian Olav Mørch:

«I slike saker, kan ikke vi med enkle framgangsmåter nødvendigvis gjenfinne all dokumentasjon som kan være knyttet til et saksforhold. I denne saken ble det gjennomgått og oversendt en stor mengde dokumentasjon både til Dagsavisen og advokat. E-postkorrespondansen med verneombud var ikke direkte knyttet til den konkrete elevsaken, og var derfor heller ikke lagret i elevmappen hvor øvrig dokumentasjon var lagret.»

---

Skolen i skvis

Hvordan skal skolen og samfunnet håndtere barn som begår kriminalitet, ivareta deres rett til opplæring og samtidig sikre tryggheten til både elever og lærere?

I februar 2024 havnet tiendeklassingene Modi og Amir i en voldelig konfrontasjon med en 19-åring, som endte med at 19-åringen ble knivstukket og påført alvorlige, men ikke livstruende skader.

Modi og Amir ble umiddelbart utestengt fra sin nærskole, og forble utestengt ut skoleåret – uten at det ble fattet skriftlig vedtak eller gitt en formell begrunnelse.

Av hensyn til de involverte elevene bruker Dagsavisen fiktive navn på guttene og unnlater å navngi skolen.

Dagsavisen har gjennom flere år belyst utfordringer i skolen, herunder vold og trusler mot både lærere og elever.

---

---

---

