Ingen sure miner i Lyn tross tap: – Målløs av at vi klarer kvalik

ÅSANE ARENA (Dagsavisen): Lyn har levert en sesong over all forventning i Obosligaen, og jakter opprykk for tredje sesongen på rad. Bryne sikret seg lørdag den andre direkte opprykksplassen, og med lørdagens tap for Åsane kan heller ikke Lyn ta igjen Moss på tredjeplass. Dermed blir det enten fjerde eller femteplass, noe man i Lyn-leiren er strålende fornøyd med.

– Vi tenker ikke så mye på at det ble tap i dag. Det viktigste er at vi har sikret kvalik-plassen, så får vi ta et tap i en kamp der vi ikke var på vårt beste. Men vi ender nå opp som nummer fire eller fem, og det at vi er garantert kvalifisering er vi veldig glade for, forteller Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

– Tar av seg hatten for spillerne

Han gjorde noe så sjeldent som et trippelbytte i den andre omgangen, da Lyn lå under 3-1 og slapp inn nokså ukarakteristisk enkle baklengsmål. Det sa mye om hva han syntes om prestasjonen, men etter at kampen var over og kvalifiseringsplassen sikret, var det likevel mange blide fjes i Lyn-garderoben.

– Vi kom under med 3-1, men jeg synes likevel vi burde hatt med oss poeng. Det hadde ikke hjulpet stort for tabellplasseringen, men jeg er fornøyd med hvordan vi kommer tilbake i den andre omgangen etter en skuffende prestasjon før pause. Spillerne må få lov til å ha en omgang der alt ikke flyter de også, så vi kan ikke henge med hodet for lenge på grunn av dette tapet, forteller Halvorsen og fortsetter:

– I dag var det noen som hadde litt mindre energi enn normalt, og da vi havnet under 3-1 valgte vi å gjøre det trippelbytte for å endre på kampbildet. Det byttet skapte trøbbel for Åsane, og gjorde at vi scoret ganske kjapt og burde scoret flere, slik at vi var nære på å lykkes helt med comebacket, sier han.

Mame Niang kom inn mot tampen og skapte uro hos Åsane (Pål Karstensen)

Likevel er det ikke det Halvorsen brukte tid på i garderoben etter kamp.

– Det kommer noen sånne kamper i løpet av en sesong, så det er ikke noe vi bruker noe tid på. Etter kamp gratulerte jeg spillerne med en fenomenal sesong så langt, da vi har sikret oss kvalifisering som nyopprykket lag. Først klarte vi målet om å berge plassen med god margin, og etter det var målet å sikre kvalik. Det har vi også greid, så jeg er bare målløs og tar av meg hatten for den spillergruppa her, sier han.

– Spiller borte uansett

Også kaptein William Sell smilte noget mer enn vanlig etter et tap, da Dagsavisen møtte han i mixed zone etter kampen mot Åsane.

– Vi er vant til å være litt mer solide bakover, og i dag slipper vi til litt enkle mål. Styrken vår er at jeg og Daniel (Schneider) alltid er der for hverandre, og at en støter og den andre faller. I dag var det for dårlig av begge to, slik at totalen blir ganske rævva, men vi er veldig godt fornøyd med å sikre kvalik, forteller Lyn-kapteinen.

Verken han eller Jan Halvor Halvorsen bruker så mange kalorier på at tredjeplassen til Moss også glapp, slik at det er mulig at Lyn må tilbake til Melløs der de ble knust 3-0 i åpningskampen denne sesongen.

– Vi spilte i 2. divisjon i fjor, og er et nyopprykket lag som har sikret playoff før siste serierunde, så jeg tenker at det er ganske godt gjort. Om vi spiller de playoff-kampene hjemme eller borte, og mot hvem driter jeg egentlig litt i, da det er en utrolig stor klapp på skuldra til alle spillerne, trenerne og alle i klubben at vi har klart det. Så er det jo sånn at alle hjemmekampene våre uansett er borte, sier Sell og smiler.

Bastionen møtte mannsterke opp også i Åsane, og trener Jan Halvor Halvorsen takker for støtten og ber fansen glede seg til nok en opprykksvalifisering (Pål Karstensen)

