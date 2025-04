Støre størst på ny statsministermåling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jonas Gahr Støre er den soleklare favoritten som statsminister blant norske kvinner, går det fram av Infacts aprilmåling for Nettavisen. Totalt svarer 32,8 prosent at de helst ser at Arbeiderpartilederen fortsetter som statsminister.

Blant kvinner svarer hele 40,5 prosent av de spurte at det er Støre de foretrekker.

Blant menn er det derimot veldig tett mellom kandidatene. Både Frp-leder Sylvi Listhaug og Erna Solberg får tilslutning fra like mange, 25,5 prosent av de spurte. Støre ligger noe etter og får støtte av 25,1 prosent av mennene.

Totalt 18,8 prosent av de spurte oppgir at de vil ha Sylvi Listhaug som statsminister.

Størst fremgang på aprilmålingen er det imidlertid Erna Solberg som har. Siden mars går hun fram 2,1 prosentpoeng til 23,3 prosent.

I alt 1081 personer har svart på undersøkelsen som har en feilmargin på pluss/minus 1,1 til 3 prosent.

