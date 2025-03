KBK sløste med sjansene da Ham-Kam åpnet med seier: – Utrolig skuffet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kristiansund spurtet ut av startblokkene og tok ledelsen allerede et drøyt minutt inn i første omgang. David Tufekcic skrudde ballen lekkert inn i lengste hjørne.

Hamar-supporterne kom seg raskt over sjokket, for ved første anledning noen sekunder senere pirket Vidar Ari Jónsson inn utligningen for hjemmelaget.

26 minutter ut i omgangen fant ballen Snorre Strand Nilsen helt alene på bakre stolpe. Han smalt ballen i tverrliggeren til skuffede stønn fra tribunen.

Skjebnesvanger retur

Da timen var spilt valgte Brynjar Ingi Bjarnason å fyre fra langt hold. Skuddet var hardt, men midt på mål, likevel så Kristiansund-keeper Adrian Sæther seg nødt til å gi en retur. Den havnet rett i beina til Kristian Lien. Groningen-spilleren som i fjor var utlånt til Kristiansund, spiller i dag i grønt og hvitt. Han straffet sine gamle lagkamerater.

Ti minutter før slutt fikk Kristiansund-innbytter Sander Kilen en alle tiders mulighet til å redde ett poeng for gjestene. Han var mottakeren på et fantastisk innlegg fra David Tufekcic, men alene foran mål klarte ikke Kilen å klemme ballen mellom stengene.

– Jeg føler jeg har god tid, men så stresser jeg litt kanskje, føler jeg treffer ballen godt, men så går den utenfor, sa en skuffet Kilen til TV 2 etter kampen.

Kilen fikk nok en kjempesjanse på hodet langt inn i overtiden, men det ville seg ikke for 19-åringen.

– Utrolig skuffet

Kristiansund-trener Amund Skiri la ikke skjul på at han ikke var fornøyd med tapet.

– Vi er utrolig skuffet over tapet, men det er den første av 30 kamper. Jeg tror alle inne her vet at de tingene vi ikke gjør bra må vi rette på, fortalte Skiri til kanalen.

HamKams gode start kommer godt med når de møter Bodø/Glimt i Bodø neste helg. Kristiansund får en ny sjanse hjemme mot nyopprykkede Bryne.

