Børsras i Oslo – faller rundt 5 prosent

– Alt tyder på et kraftig fall på børsene i Europa og på Oslo Børs, fastslår sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets overfor NTB.

Da handelen åpnet klokka 9 pekte pilene bratt ned. Ti minutter senere hadde verdiene på hovedindeksen svekket seg rundt 5 prosent. Ingen tør spå når bunnen er nådd.

– Jeg har ingen anelse om hvor bunnen er, men jeg tror det er risiko for at det kan fortsette videre ned. Markedet har fortsatt ikke priset helt inn en kommende resesjon – noe stadig flere frykter nå, sier Bruce.

Blodrødt i USA og Asia

Utviklingen i Oslo følger den sterkt negative utviklingen på asiatiske og amerikanske børser. Framtidsprisene i USA og Europa tilsier et nytt kraftig fall i dag.

Da aksjehandelen var over fredag, hadde Dow Jones-indeksen falt over 2200 poeng, tilsvarende 5,5 prosent. Nasdaq-indeksen sank 5,8 prosent, og uken ble dermed den verste på Wall Street siden 2020.

I ettermiddagshandelen i Hongkong mandag er hovedindeksen Hang Seng ned mer enn 12 prosent, det største fallet på børsen på 16 år. Hang Seng-børsen falt 12,4 prosent.

Ingen god børsstart i Europa

Det ble heller ingen god start på uken på børsene i Europa mandag. Den ledende DAX-indeksen på børsen i Frankfurt falt med 10 prosent etter åpning.

I København og Stockholm gikk børsene ned rundt 7 prosent kort tid etter åpning.

CAC 40 i Paris er ned litt over 6 prosent omtrent 15 minutter inne i handelen. I London er FTSE 100 ned nærmere 6 prosent, mens nedgangen er på rundt 5 prosent i Amsterdam. Milano er ned over 3 prosent.

Oljeprisen videre ned

Også oljeprisen er på defensiven etter å ha svekket seg rundt 10 dollar på mindre en uke. Mandag formiddag var nordsjøoljen ned drøyt 5 prosent og gikk for drøyt 62 dollar fatet.

Tydelige indikasjoner i helga tyder på at Donald Trump ikke kommer til å vike, men derimot at han står fast på tollpolitikken. Det underbygger en stadig mer utbredt frykt for resesjon, ifølge Bruce.

– Hva som skjer videre, kommer helt an på nyhetsstrømmen og hva Trump gjør. Han skal jo inn i forhandlingsrommet med andre land, sier Bruce.

