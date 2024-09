Haaland overbeviste fagforeningstopp: – Kroppsspråket var helt annerledes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En ny rapport om kampbelastningen spillerne i toppfotballen utsettes for, ble presentert torsdag. Bak står Den internasjonale spillerforeningen FIFPro.

Rapporten viser blant annet at Manchester City-stjernene Julian Alvarez og Phil Foden spilte henholdsvis 75 og 72 kamper for klubb og landslag forrige sesong. Nevnte Alvarez ble samtidig plukket ut i ikke mindre enn 83 kamptropper, men kom altså ikke på banen ved samtlige anledninger.

Tottenham-stjernen Cristian Romero reiste på sin side mer enn 160.000 kilometer for å spille landskamper ved siden av aktiviteten i Premier League. Rundt 1500 spillere inngår i studien.

Fifpro-styremedlem Maheta Molango bruker Erling Braut Haaland som det beste eksempelet på hva et mer humant kampprogram vil gi av positive effekter.

Nordmannen har en sommer bak seg uten EM-spill. Det har gitt et pusterom og mer tid til hvile.

– Nå ser dere resultatene av det. Han er tilbake til å være den maskinen vi så da han først kom til Manchester, sier Molango til nyhetsbyrået AP.

Haaland-endring

Fagforeningstoppen, som også leder den engelske spillerforeningen, peker videre på at han med egne øyne har sett en Haaland-endring den siste tiden.

– Forskjellen på tilbakemeldingene fra spillerne som hadde hatt en skikkelig ferie og de som ikke hadde det, var forbløffende. Kroppsspråket og ordene de valgte da de snakket med oss, var så ulike, sier Fifpro-toppen.

– For oss i England har vi et par veldig tydelige eksempler, og det ene er Haaland. Det er veldig hyggelig å gå inn i en garderoben og høre noen si «jeg har lengtet etter å komme tilbake hit. Jeg har savnet å kunne trene igjen. Og jeg er giret, jeg er motivert», legger han til.

Molango trekker også fram Liverpools Mohamed Salah som et annet eksempel. Han har i likhet med Haaland hatt en solid ferie i sommer og levert kuler og krutt i Premier League-innledningen.

Haaland får kanskje ikke en sommerferie à la den han nå har hatt før i 2027. City er allerede kvalifisert for den nye og mer omfattende utgaven av klubb-VM neste sommer, og i 2026 kan det bli VM-spill for Norge.

Ancelotti-alarm

Ifølge FIFPro bør det trekkes en klar og absolutt grense knyttet til hvor mange kamper en spiller bør utsettes for i løpet av en sesong. Tallet foreslås å ligge på mellom 50 og 60, avhengig av den aktuelle spillerens alder.

Fagforeningen ønsker også maks fem eller seks påfølgende uker med tøff kampbelastning – det siste definert som to eller flere kamper i løpet av en enkelt uke. I tillegg vil man ha en obligatorisk hvileperiode på tre uker utenfor sesong.

– Når de ulike turneringsarrangørene spør oss «hva skal vi fjerne?», svarer vi at det må de fortelle oss, sier Molango ifølge AP.

Han peker videre på signaler som har kommet fra flere av verdens største trenerprofiler.

– For oss er det alarmerende når du hører (Real Madrid-trener) Ancelotti si «jeg må kanskje gi spillerne en timeout i løpet av sesongen», sier Molango.

Med til historien hører det også at det pågår flere rettslige prosesser der Det internasjonale fotballforbundet og FIFPro er involvert. Disse handler blant annet om spillernes rettigheter med hensyn til kampbelastning.

Få fridager

I rapporten som ble lagt fram torsdag anslås det at antallet kamper for Manchester City-stjernen Phil Foden anslås å øke til 77 i inneværende sesong og 83 i 2025/26-sesongen. Økningen er en følge av at det blir flere kamper i Champions League, klubb-VM og VM.

Med til historien hører det samtidig at Foden så langt ikke har spilt for City denne sesongen. Manager Pep Guardiola har begrunnet dette med at stjernespilleren i motsetning til Haaland har trengt hvile.

Enkelte fotballspillere har ifølge FIFPro hatt så lite som 12 prosent fridager i løpet av et kalenderår. Det tilsvarer mindre enn én dag per uke. Ifølge fagforeningen bryter dette med internasjonale standarder for arbeidssikkerhet og helse.