Kaotiske tilstander for Norges stjerner i Kasakhstan – enorm interesse for Haaland & co.

De få norske mediefolkene ble nesten borte i havet av kasakhstanere i et overfylt pressekonferanserom på Ortalyk stadion, og spørsmålene haglet mot Martin Ødegaard og Ståle Solbakken. Tolken tok oppgaven sin seriøst, og ofte snakket han lenger enn intervjuobjektet selv hadde gjort.

Da han oversatte Ødegaards svar på et spørsmål om hans forestående familieforøkelse, brøt journalistene fra Kasakhstan ut i gratulasjonsapplaus.

Villere ble det da Norges spillere inntok gresset for en trening som var åpen for mediene i et kvarter. 50-60 mediefolk fra Kasakhstan stormet ut på tartandekket og sto tett om Erling Braut Haaland og de andre norske da de entret banen, mange av dem på jakt etter selfier med stjernene.

Måtte gi opp

Landslagets myndige sikkerhetsansvarlige Geir Ellefsen måtte for en gangs skyld gi opp forsettet om å få mediefolkene opp på tribunen der han ville ha dem, og det sto en stor flokk rett ved banen i det kvarteret treningen var åpen.

Det er liten tvil om at interessen er drevet av Haalands og Ødegaards nærvær. Fredagens nasjonsligakamp ble utsolgt på noen timer da billettene ble lagt ut, og det blir fullsatt når Norge innleder gruppespillet i nasjonsligaen.

Etter en lang flyreise med mellomlanding i Istanbul var hele den norske troppen i aktivitet på gresset i sommerværet i Almaty.

Ødegaard forsikret at han har ristet av seg smellen han fikk i Arsenals kamp mot Brighton sist helg, og Solbakken sa at alle skulle trene ordentlig bortsett fra reservekeeper Mathias Dyngeland, som tok det litt rolig etter en smell på trening onsdag.

– Vi må være rede for en tøff kamp. Jeg tror vi er favoritt, men det kan være «tricky» å komme hit, sa Ødegaard, som ble konfrontert med at Brann fikk tøff behandling på samme arena og ble feid ut av Europa med 0-3-tap mot Astana.

– Jeg tror ikke de hadde den beste opplevelsen. Vi så kampen og det som skjedde. Som sagt er det ikke lett å komme hit, med lang reise og andre omgivelser, sa han.

Farlig rival

Kasakhstan har ennå aldri vært i et EM- eller VM-sluttspill, men laget har hevet seg i senere år og var nær EM-plass i forrige kvalifisering. I siste runde ble det tap for Slovenia etter et baklengsmål i det 86. minutt. Med seier ville Kasakhstan ha blitt EM-klar på bekostning av slovenerne.

I motsetning til Norge fikk Kasakhstan en ekstrasjanse i nasjonsligaomspill etter å ha vunnet sin gruppe i C-divisjonen foran Aserbajdsjan, Slovakia og Belarus med seier i alle de tre hjemmekampene, men det ble klart tap for Hellas i semifinalen.

I EM-kvalifiseringen vant Kasakhstan seks av ti kamper og vendte blant annet 0-2 til seier 3-2 over Danmark på hjemmebane.

– De har tradisjon for å ta poeng hjemme i stort sett alle gruppespill. De har en del gode spillere, særlig framover på banen, men det er ganske stor forskjell på dem hjemme og borte, sier Solbakken om fredagens motstander.

– Vi har sett video og gjort hjemmeleksen. Kampen mot Danmark har vi sett veldig nøye, og vi hadde også en spion på plass da de vant 2-1 i Finland. Det er et lag som kan skape problemer for alle, sa Solbakken, som på journalistenes fisking etter ros til enkeltspillere ikke kunne by på like mye.

– Silkeborg-spilleren (Ramazan Orazov) har jeg sett mange ganger. Navnene deres er vanskelige å uttale, men vi kjenner dem, sa han.

Kasakhstan ble som selvstendig nasjon etter Sovjetunionens oppløsning medlem i det asiatiske fotballforbundet, men ønsket heller å konkurrere med europeiske lag og ble opptatt i Uefa i 2002.

