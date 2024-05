Dovbyk-hattrick for Girona – målet foran Sørloth i toppscorerkampen

Sørloth og Villarreal avslutter sesongen borte mot Osasuna lørdag ettermiddag. Der må nordmannen score for å vinne toppscorertittelen, enten alene eller sammen med ukrainske Dovbyk.

Girona spilte fredag sin siste seriekamp for sesongen mot Granada. Dovbyk, som før kampen var to mål bak Sørloths 23, la på til 3-0 fra straffemerket like før pause og hadde dermed blod på tann inn i 2. omgang.

Girona lekte med svært svak motstand fredag, og kvarteret før slutt ble Dovbyk tomålsscorer da han sendte laget opp i 5-0. Helt på tampen fikk Girona en ny straffe, og da ble Dovbyks hattrick fullbyrdet. Til slutt endte det 7-0 mot laget som rykker ned fra La Liga.

Skulle Sørloth eller Dovbyk ende opp med toppscorertittelen, vil det bli første gang på 15 år at prisen ikke går til en Barcelona- eller Real Madrid-spiller.

Real Madrid-spiller Jude Bellingham er nærmest de to med sine 19. Real Madrid avslutter mot Betis lørdag kveld.

