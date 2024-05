Sørloth hylles i Spania etter fire mål mot Real Madrid: – Fantastisk

Trønderen satte inn samtlige av Villarreals scoringer i søndagens 4-4-kamp mot Spanias nybakte seriemestere. De tre siste kom som et ekte hattrick i løpet av åtte minutter tidlig i 2.-omgangen.

Målrushet sendte Sørloth opp i 23 La Liga-mål og gjorde ham til toppscorer før siste runde.

I Marca får landslagsspissen tre stjerner. Det er det beste man kan få på børsen i Spanias mest leste avis. Gerard Moreno fikk samme score for sine målgivende bidrag som hjalp Villarreal tilbake fra 1-4.

Sørloth får som kampens eneste spiller toppscore i AS på en skala der 4 er best. Avisen skriver at de 10 millionene euroene Villarreal betalte for Sørloth, nå virker som lommerusk.

«Målene kom på ulike måter, og alle var fantastiske», står det i omtalen av oppgjøret.

