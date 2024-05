Ambina sendte Vålerenga videre i cupen etter straffedrama

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga noterer seg for sin tredje strake seier, alle på hjemmebane, to av dem etter ekstraomganger, og denne gang på straffer. Responsen på braktapet for Mjøndalen har vært god og nå er laget også i kvartfinalen i cupen.

Førsteomgang var en av lagets beste denne sesongen og ga dem en tomålsledelse til pause, som burde vært større. Det er som kjent også en farlig ledelse, og da HamKam reduserte var de ikke langt unna å balansere regnskapet. De så ut til å aldri klare det, men så kom det et kremmerhus i overtidens nest siste minutt.

Det sendte lagene ut i ekstraomganger, en halvtime ekstra som ingen av lagene hadde krefter til. I straffesparkkonkurransen holdt Vålerenga hodet kaldest, og der kom Jacob Storevik til sin rett. En av landets beste straffekeepere reddet den viktige tredje straffen, og kunne, nesten burde, tatt tre av de andre også.

Både kvart- og semifinaleoppgjørene blir trukket onsdag kveld klokken 21:45.

Tok kommandoen fra start

I kampens første fem minutter var det totaldominans. Det kulminerte også i ledelse for Vålerenga da Elias Hagen bredsidet ballen i mål fra drøye seksten meter. Det var et lite tilbakeblikk fra en av fjorårets få oppturer for Vålerenga, Hagen scoret hjemme mot HamKam i seriespillet i fjor på et lignende skudd.

Henrik Bjørdal var tilbake i laget og var tydelig spillsugen, Magnus Riisnæs spilte ute til høyre og Jones El-Abdellaoui til venstre. De skapte et dynamisk angrepsspill akkompagnert med særlig Simen Juklerød som var god fra venstrebacken. Mees Rijks på spissplass kom også til sjanser, tok de ikke, men må være fornøyd med serveringen.

Skapte mye

Det kom etter en presisjon som egentlig bør være divisjonsforskjell mellom lagene. Vålerenga har funnet en liten flyt i det siste og kanskje det for en gangs skyld er en fordel å få hjemmekamp, som det dårligst rangerte laget. Ettermiddagsregnet skapte en rask bane, og når det lykkes for Vålerenga er de gode.

Jones El-Abdellaoui kom også til store sjanser, han var både alene med keeper og satt ballen i tverrligger fra sju meter. Vålerenga burde ledet med mer til pause, men omgangen var stor.

Nytt kampbilde

Simen Juklerød og Henrik Bjørdal ble igjen i garderoben da lagene kom ut til andreomgang. Martin Kreuzriegler og Fidel Ambina kom inn. HamKam gjorde selv tre bytter, hvor tidligere Vålerenga-spiller Henrik Udahl kom inn. Alle byttene, og et HamKam uten noe å tape, skapte raskt et nytt kampbilde.

Et kritisk minutt var det 52. Jones El-Abdellaoui var uheldig da han ved en tilfeldighet ikke fikk pirket ballen vekk fra HamKam-keeperen. Gjestene slapp med skrekken og reduserte plutselig da de angrep like etter. Jacob Storevik reddet mesterlig, men returen traff Aaron Kiil Olsen som ikke rakk å reagere.

Bortelaget fikk blod på tann og da Niklas Ødegaard tuppet ballen forbi Storevik så det ut som straffe. Keeperen fullførte sparket og så ut til å felle spissen, men dommer Kristoffer Hagenes var ikke enig.

Knyttneve på overtid

Etter noen hektiske minutter i kjølvannet av reduseringen dabbet presset fra bortelaget av i en lengre periode. Vålerenga byttet innpå flere unggutter og hadde mer enn nok med å dekke rom og forsvare seg. HamKam slet stort med å finne veien igjennom i det som etter hvert ble en fembackslinje da jubilanten Christian Borchgrevink kom inn med et drøyt kvarter igjen. Kapteinene ble hedret før kampen med en innrammet drakt som markerer 100 kamper for klubben, i A-lagssammenheng.

Mees Rijks burde punktert kampen i komfortabel tid før slutt, men blåste ballen langt over og utenfor. I stedet fikk HamKam et billig frispark i overtidens nest siste minutt. Det endte rett i vinkelen.

Lite krefter igjen

HamKam jublet hemningsløst for utligningen, men da ekstraomgangene kom så de slitne ut. Det samme gjorde Vålerenga som også i forrige runde måtte ut i ekstraomganger. Halvtimen gikk sakte med få sjanser og lite finspill. Vålerenga hadde et lite overtak i den første, HamKam i den andre.

Straffesparkkonkurransen bar også preg av slitne bein. Vålerenga bommet færrest og er dermed videre.

---

Kampfakta

NM menn, runde 4 onsdag

Vålerenga – HamKam 2-2 (2-0) e.o. (straffer 4-3)

7042 tilskuere

Mål: 1-0 Elias Hagen (5), 2-0 Magnus Riisnæs (23), 2-1 Aaron Kiil Olsen (selvmål 53), 2-2 Gard Simenstad (90).

Straffer: Luc Mares (i stolpen), Martin Kreuzriegler (i stolpen), Gard Simenstad 0-1, Ola Kamara 1-1, Julian Gonstad (reddet), Vegar Eggen Hedenstad 2-1, Pål Alexander Kirkevold 2-2, Aaron Kiil Olsen (i tverrligger), Vidar Jonsson 2-3, Christian Borchgrevink 3-3, John Olav Norheim (over), Fidel Brice Ambina 4-3.

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Henrik Bjørdal, Magnus Riisnæs, Mees Rijks, Aleksander Hammer Kjelsen, Christian Borchgrevink, Vålerenga, William Kurtovic, Jakob Michelsen, Pål Alexander Kirkevold, Gard Simenstad, HamKam.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen (Ola Kamara fra 98.), Aaron Kiil Olsen, Simen Juklerød (Martin Kreuzriegler fra 46.) – Petter Strand (Adrian Kurd Rønning fra 68.), Elias Hagen – Magnus Riisnæs (Filip Thorvaldsen fra 68.), Henrik Bjørdal (Fidel Brice Ambina fra 46.), Jones El-Abdellaoui (Christian Borchgrevink fra 77.) – Mees Rijks.

HamKam (3-2-3-2): Alexander Nilsson – Brynjar Ingi Bjarnason, Luc Mares, John Olav Norheim – Gard Simenstad, Vegard Kongsro – Tore Sørås (Vidar Ari Jónsson fra 35.), William Kurtovic (Julian Gonstad fra 73.), Kristian Onsrud (Arne Ødegård fra 46.) – Niklas Ødegård (Pål Alexander Kirkevold fra 46.), Moses Mawa (Henrik Udahl fra 46.).

---

