Spillerbørs VIF: Sjøeng med redninger og høy risiko

MAGNUS SJØENG - 6: Fikk overraskende mye å jobbe med fra start, og kom med klare beskjeder til lagkameratene. Holdt på å rote det til ordentlig og skapte indirekte Brynes største målsjanse da han brukte for lang tid med ballen i beina. Det skjedde to ganger til etter pause og her er det nok noe å ta fatt i for trenerteamet. Men ble indirekte Vålerengas matchvinner.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 4: Jobber og sliter i hele kampen, men kommer til for få innlegg, noe som skal være hans varemerke. Byttet ut med Vegar Eggen Hedenstad etter en drøy time.

AARON KIIL OLSEN - 5: Har en plass i dette midtforsvaret selv om samarbeidet med makkeren er skjørt. Løp opp noen farlige Bryne-anløp ved å bruke farten sin.

MARTIN KREUZRIEGLER - 4: Man blir jo fort litt engstelig hver gang han skal finne noe på egen hånd. Spiller med risiko, men klarte seg greit i denne kampen.

SIMEN JUKLERØD - 4: Startet kampen med en horribel feilpasning som skapte Brynes første sjanse. Er noe usikkert kort defensivt, men bidro igjen mye offensivt ved å komme til mange innlegg fra sin kant.

FIDEL BRICE AMBINA - 4: Planen er at Brice skal bli et ankerfeste på Vålerengas midtbane, men han har et stykke igjen. Også han med grove personlige feil som skaper usikkerhet for lagkameratene.

ELIAS HAGEN - 5: Det er noe solid over det han gjør, men men vi forventer liksom litt mer eleganse og styrmann-egenskaper av Hagen. Viktig mann i sluttfasen da Vålerenga skulle ro i land tre poeng.

DANIEL HÅKANS - 4: Spisskompetansen er høy fart med ballen i beina, men det viste han for sjelden i denne kampen. Byttet ut med Henrik Bjørdal etter en drøy time.

PETTER STRAND - 6: Det er vel reprisetimen å beskrive hans arbeidsvilje og store løpsflate. Da han fikk kampens største sjanse etter pause, endte i hvert fall situasjonen med at VIF fikk inn sin scoring. Og han hadde kampens beste pasning da han frispilte Ola Kamera som burde satt 2-0.

MAGNUS BECH RIISNÆS 4: I denne kampen var iveren større enn utførelsen for Vålerengas energibunt.

OLA KAMARA - 4: Han var i hvert fall den som var siste VIF-spiller nær ballen i det som ble kampens eneste scoring. På rett plass til rett tid. Burde satt 2-0 alene med keeper, veldig anonym før scoringen. Byttet ut tolv minutter før slutt.

Vegar Eggen Hedenstad, Henrik Bjørdal, Mees Rijks, Nathan Fasika og Jones El-Abdellaoue spilte for kort til å bli vurdert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen