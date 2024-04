Vålerengas sportslige havari løses ikke med mer penger

Ubehaget siger inn over Valle igjen og da laget kom hjem fra Mjøndalen søndag ble de møtt med et stort banner om at tålmodigheten er slutt. Mange av supporterne er rasende og frustrerte og det har de gode grunner til. – Jeg skjønner dem, sier en oppgitt hovedtrener Geir Bakke, som er ansvarlig for de sportslige resultatene sammen med sportssjef Joacim Jonsson.

Tor Olav Trøim må bla opp mer penger i sommer er svaret fra TV2-ekspert Jesper Mathisen og andre, igjen lettvinte løsninger og oppfordringer til enda mer uforsvarlig pengebruk, som over tid har vist seg ikke å hjelpe i det hele tatt. Ingen lag i toppfotballen i Norge har brukt mer ressurser på spillerkjøp og lønninger uten å få sportslig uttelling. En seier på sine fem første kamper i OBOS-ligaen er sensasjonelt svakt. Men det har vært mulig å se lyspunkter bak resultatene. 3-5 for Mjøndalen var unntaket.

Fotball er her og nå og VIF-krisen løses ikke av enda mer diffus handling til sommeren. Det er sportslige ressurser i dagens spillerstall. Den skal være god nok til å kjempe i toppen i OBOS-ligaen. Men når det svikter i mange ledd samtidig, skjer det som skjedde i Mjøndalen søndag. Keeper Magnus Sjøeng har vært bedre, midtstopperne likeså, sterke midtbanespillere hadde ikke dagen og de nye spisskjøpene har foreløpig ikke fungert.

Etter at Geir Bakke overtok i juli i fjor har han opplevd en eneste hjemmeseier. Det er nesten ubegripelig. Han og Petter Myhre hadde en trang start også da de overtok Lillestrøm i OBOS-ligaen for fire år siden. Da LSK tapte 0-1 for Stjørdals/Blink hjemme og 1-3 for Åsane borte, gikk alarmen på Åråsen, men trenerne fikk bli. Og det rettet seg. Men Geir Bakke har tross alt vært i Vålerenga ii snart ti måneder nå. Han vet hva han har.

Petter Myhre kom i vinter og leder arbeidet på feltet sammen med to andre tidligere hovedtrenere i norsk fotball, Trond Fredriksen og Jan Frode Nornes. Myhre er pedagogen som kan forklare fotballfag som folk forstår. Det er ikke mangel på fotballfaglig kompetanse i denne klubben, men det er en mental sperre et sted som gjør at spillerne ikke får ut sitt beste.

1. mai kommer Tromsø til Intility til en cupkamp som skal være et slags frikvarter fra seriespillet. Krisemaksimeringen rundt Tromsø er på linje med Vålerenga i Nord-Norges hovedstad. Vålerenga trenger en god opplevelse. Elias Hagen har hatt det i Bodø/Glimt, Petter Strand har hatt det i Molde og Brann, Daniel Håkans har hatt det på det finske landslaget. Hvis det trengs en ny stemme i garderoben som kan sette fotballen i perspektiv, får de hente inn Stefan Strandberg. Fotball skal være lek og muligheter, ikke depresjon.

Fotball er ferskvare og en tendens kan snu, men Bakke-tendensen har vart lenge nå. Også han vet også for sin egen del at det på sikt bare er sportslige resultater som teller.

