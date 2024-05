VIF-spillere inn i styret for klubbens stiftelse for samfunnsansvar

I 2014 ble Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn etablert, og siden har det sosiale arbeidet i klubben blitt organisert her. Det gjelder blant annet klubbens arbeid mot rasisme, engasjement for å få folk i jobb og tiltak rundt Gatelaget, tilbudet for folk med rusproblemer.

For første gang i historien er styret i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn representert med aktive spillere fra både dame- og herrelaget, skriver Vålerenga på sine hjemmesider.

En forlenget arm

Herrelagets kaptein Christian Borchgrevink og damelagets midtbanespiller Ylinn Tennebø er nå nye styremedlemmer i Stiftelsen, og førstnevnte ser fram til vervet som venter.

– Først og fremst syns jeg det var veldig moro å bli spurt, og så tror jeg også at jeg har mye å bidra med. Jeg har vært i klubben veldig lenge og kjenner godt til hva vi står for. I tillegg kan jeg være en fin arm inn i den sportslige avdelingen i klubben, sier han og legger til:

– Hvis vi klarer å utnytte ansiktene våre til å spre budskapet til Vålerenga i de ulike arrangementene vi deltar på, så tror jeg det er lettere for meg enn for andre som kommer utenfra. Hvis de kommer med tiltak, så skal jeg bidra til å se hvordan vi kan få det inn i hverdagen her på Valle, sier han.

Ylinn Tennebø (t.h.) engasjerer seg i Vålerengas stiftelse for samfunnsansvar. (Oskar Wikestad)

Mollekleiv styreleder

Styreleder Sven Mollekleiv fortsetter, Elin Horn og Jamil Dost gjør det samme.

Daglig leder i stiftelsen, Jannicke Aas skryter av styrets nye representanter og gleder seg veldig over engasjementet spillerne viser.

– Vålerenga er en klubb som er veldig bevisst sin rolle i lokalsamfunnet, og ved å få Christian og Ylinn inn i styret håper vi å skape enda mer kunnskap om vårt arbeid i spillergruppa og koble de enda tettere på våre prosjekter, sier hun.

Sportslig skal spillerne ut i nye oppgaver denne uka. Christian Borchgrevink og A-laget skal møte HamKam i 4. runde i cupen onsdag på Intility Arena, mens Ylin Tennebø og damelaget, som leder Toppserien, skal møte LSK Kvinner på samme arena fredag.

