United rotet bort tremåls-ledelse, men sikret ren Manchester-finale

Brad Collins reddet det første straffesparket fra Casimoro. André Onana tok det tredje fra Callum O’Hare, og Coventrys kaptein Ben Sheaf skjøt over. Da var det avgjort da dansken Rasmus Højlund satte den siste i mål. Manchester United vant 4-2 på straffespark etter at det sto 3-3 etter ekstraomganger og 120 spilte minutter.

Ble annullert

Det kunne endt annerledes. Coventrys Ellie Simms skjøt i tverrliggeren og ned med tre minutter igjen av ekstraomgangene. Der og da kunne det ha blitt avgjort, men det ble det altså ikke. Og det kunne i hvert fall ha blitt avgjort da dansken Victor Torp, med fortid i Sarpsborg 08, gjorde 4-3 i det 121.minutt, ett minutt på overtid av ekstraomgangene. Men den scoringen ble annullert for offside etter at VAR ble koblet inn.

Og da måtte det avgjøres på straffespark.

– En kamp for evigheten, fastslo Viaplay-ekspert Pål André Helland.

Coventry sto bak et at de største comebackene i FA-cupens historie da de sikret ekstraomganger. I det 71. minutt gjorde Bruno Fernandes 3-0 til Manchester United, og det meste virket avgjort. De røde på 7.-plass i Premier League hadde vært flere klasser bedre enn laget på 8.-plass i mesterskapsserien.

Snuoperasjonen

Men så kom den store vendingen, akkurat som da de snudde fra 1-2 til seier langt på overtid i kvartfinalen mot Wolverhampton. Da scoret Haji Wright 3-2-scoringen ti minutter på overtid.

Søndag kom 3-3-scoringen som sikret ekstraomganger tre minutter på overtid. Igjen kom scoringen av Haji Wright, men denne gang på straffespark.

Det så lenge ut til at Manchester United skulle vinne enkelt. I starten handlet det i grunnen bare om ett lag. Etter 23 minutter satt den endelig i kassa. Scott McTominay er blitt en mann for de store anledninger, og skotten nærmest løp inn sitt tiende mål for sesongen mål fra bakre stolpe etter innlegg fra Diogo Dalot.

2-0 ble det på overtid i 1. omgang. Harry Maguire fikk stå alene og nikke inn corneren fra Bruno Fernandes.

Coventry var nær utligning fem minutter før pause, men Uniteds Diogo Dalot fikk ryddet unna rett foran eget mål.

Yppet seg

Coventry yppet seg delvis også i starten på 2. omgang, men i stedet kom overgangen som åpnet opp for 3-0. Kaptein Bruno Fernandes skjøt via Bobby Thomas og i mål fra kloss hold 12 minutter etter pause. Da så det kjørt ut, men så enkelt var det ikke.

Coventry reduserte først til 1-3 etter 71 spilte minutter. Ellis Simms ekspederte innlegget fra Fabio Tavares kontant i nettet. Da fikk United nerver, og åtte minutter senere reduserte Coventry igjen ved Callum O'Hare til 2-3.

Da var det nesten som det skulle være da 3-3-målet kom på overtid. Kanskje kunne Coventry gjenta bedriften fra 1987 da de også vant FA-cupen?

Nei. Ekstraomgangene endte målløs, og på straffene var United best.

Reprise

Nå blir det i stedet reprisefinale for United mot Manchester City, som sist år. Den gangen ble det 1-2-tap for United. Hvis United vinner i år, blir det i så fall klubbens 13. seier i FA-cupen.

Laget i rødt fra Manchester har gjort det skarpt i de hjemlige cupene under Erik ten Hag. United var også i finalen i ligacupen sist sesong. Den vant de for sjette gang etter seier over Newcastle.

Finalen spilles på Wembley 25. mai. Der blir den lyseblå motstanden betydelig hardere for United. Det er ikke utenkelig at de da møter laget som også er blitt seriemester i England.

---

FAKTA

FA-cupen menn søndag, semifinale:

Coventry – Manchester United 3-3 (0-2) e.o. (straffer 2-4)

Wemblet stadium: 83.672 tilskuere

Mål: 0-1 Scott McTominay (23), 0-2 Harry Maguire (45), 0-3 Bruno Fernandes (59), 1-3 Ellis Simms (71), 2-3 Callum O’Hare (79), 3-3 Haji Wright (str. 90+5).

Straffer: Casemiro (reddet), Haji Wright 1-0, Diogo Dalot 1-1, Victor Torp 2-1, Christian Eriksen 2-2, Callum O’Hare (reddet), Bruno Fernandes 2-3, Ben Sheaf (over), Rasmus Højlund 2-4.

Dommer: Rob Jones.

Gult kort: Bobby Thomas, Jay Dasilva, Coventry, André Onana, Manchester U.

Coventry (4-2-3-1): Brad Collins – Joel Latibeaudiere (Fabio Tavares fra 62.), Bobby Thomas, Liam Kitching (Luis Binks fra 62.), Jake Bidwell (Jay Dasilva fra 79.) – Josh Eccles (Victor Torp fra 63.), Ben Sheaf – Milan van Ewijk, Callum O’Hare, Haji Wright – Ellis Simms.

Manchester U. (4-2-3-1): André Onana – Diogo Dalot, Casemiro, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka – Scott McTominay (Omari Forson fra 102.), Kobbie Mainoo (Christian Eriksen fra 71.) – Alejandro Garnacho (Antony fra 65.), Bruno Fernandes, Marcus Rashford (Amad fra 90.) – Rasmus Højlund.

Manchester United møter Manchester City i finalen på Wembley 25. mai.

---