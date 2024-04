Alexander-Arnold-perle da Liverpool slo tilbake med seier over Fulham

Liverpool-manager Jürgen Klopp overrasket og henviste både Mohamed Salah og Darwin Núñez til benkeplass til oppgjøret.

Uten stjernespillerne fra start sørget Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch og Diogo Jota for tre viktige poeng i kampen om Premier League-tittelen.

Verken Salah eller Núñez har vært i toppform for et formsvakt Liverpool den siste tiden. Torsdag ble det europaligaexit etter tap over to kamper for italienske Atalanta. I seriesammenheng har det blitt tap for Crystal Palace og uavgjort mot Manchester United de to siste rundene.

Tittelrace

Likevel er Liverpool fortsatt med i kampen om serietittelen i England. Seieren sender laget à poeng med Arsenal på tabelltopp. Manchester City har en kamp mindre spilt og går forbi begge om den vinnes.

Kampens store øyeblikk kom da Liverpool fikk frispark like etter halvtimen spilt. Alexander-Arnold vartet opp med en perlescoring da han prikket ballen i krysset fra godt utenfor 16-meteren og sørget for 1-0.

– Det aller verste er hvor totalt uanstrengt det ser ut. Han bare rusler bort til ballen og bøyer den fullstendig utakbart inn i krysset, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Utlignet

Fulham jobbet seg inn i kampen igjen da Timothy Castagne utlignet på overtid a v førsteomgangen. Belgieren var upresset da han bredsidet inn en retur fra tolv meter.

Etter hvilen tok Jürgen Klopps menn tilbake overtaket i kampen.

Først hamret Ryan Gravenberch inn 2-1 via stolpen fra utsiden av 16-meteren. Deretter lurte Diogo Jota inn 3-1. Det var nok til tre poeng.

---

FAKTA

Premier League menn søndag, 34. runde:

Everton – Nottingham Forest 2-0, Aston Villa – Bournemouth 3-1, Crystal Palace – West Ham 5-2, Fulham – Liverpool 1-3.

Spilt lørdag: Luton – Brentford 1-5, Sheffield U. – Burnley 1-4, Wolverhampton – Arsenal 0-2.

Spilles 14/5: Tottenham – Manchester City.

Spilles 15/5: Brighton – Chelsea, Manchester United – Newcastle.





---