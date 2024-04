Silva sendte Manchester City til FA-cupfinale: – Glad etter en frustrerende uke

Vinnermålet kom seks minutter før slutt signert Bernardo Silva. De lyseblå hadde før det tatt styringen på kampen og presset Chelsea etter at sistnevnte hadde skapt haugevis med sjanser uten å få uttelling. Men Chelsea-spiss Nicolas Jackson hadde ikke fininnstilt siktet, og heller ikke hadde han marginene på sin side.

Etter hvert kom City mer med i kampen og avgjorde etter hvert på solid vis. Matchvinneren var lettet etter at det i midtuken ble exit i mesterligaens kvartfinale for Real Madrid.

– Jeg er veldig glad etter en veldig frustrerende uke. Når du spiller for City så er det kamper hver tredje dag, så du får fort sjansen til å få revansj. I dag forsøkte vi å gjøre det selv om vi var slitne, sa Bernardo til BBC etter kampen.

– Jeg var heldig med at ballen falt til meg, sa han om scoringen.

Finalekampen 25, mai blir mot enten Coventry eller Manchester United, som spiller om finaleplass søndag. City slo i fjor byrival United 2-1 i finalen, det som ble den sjuende FA-cuptittelen i troféskapet.

Chelsea har tapt tre finaler de fire siste årene, men de greide ikke ta seg hele veien i år. De kongeblå står med åtte titler, der den siste kom i 2018 med finaleseier over Manchester United.

Erling Braut Haaland pådro seg en skade mot Real Madrid i midtuken og var dermed ikke med lørdag. Oscar Bobb startet på benken og kom inn med noen minutter igjen av ordinær tid. Han ble plassert på spissplass for å hjelpe laget som førsteforsvarer med sine friske bein.

Sjanser

Der City leder Premier League med seks kamper igjen, har Chelsea hatt en svært svak sesong. De blåkledde, som har brukt flere milliarder kroner på spillere de siste årene, ligger på niendeplass.

City kom til en stor sjanse etter snaut kvarteret spilt. Kevin De Bruyne slo en smart pasning til Phil Foden, men vinkelen ble for spiss etter at han hadde passert Chelsea-keeper Djordje Petrovic.

Chelsea var også farlig frempå før pause. Nicolas Jackson ble spilt gjennom, men spissen misbrukte sjansen ved å bruke for lang tid alene med keeper Stefan Ortega.

Tidligere City-spiller Cole Palmer prøvde seg også uten å klare å overliste Ortega.

Vinnermål

Palmer har herjet for Chelsea etter overgangen fra City i fjor sommer og har scoret 20 seriemål denne sesongen. Det er like mange som Haaland.

Chelsea kom ut med mye energi etter hvilen og satte City umiddelbart under press. Jackson kom til to store muligheter tidlig, men Ortega leverte gode redninger og holdt de lyseblå inne i kampen. Etter 50 minutter sto Chelsea med fem skudd på mål, mens City ikke hadde noen. To minutter senere kom Citys første, men Petrovic slo vekk Fodens avslutning.

Begge seriekampene mellom lagene denne sesongen endte med poengdeling (4-4 og 1-1). Det ble jevnt også lørdag, men på tampen fikk City kranglet inn vinnermålet.

De Bruyne slo ballen inn foran mål der Petrovic fikk foten på den. Ballen trillet imidlertid bare ut til Bernardo, som skjøt den i mål.

