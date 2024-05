Våpenhvileforslaget i Gaza: – Et veldig høyt spill for galleriet

– Nå skjer det mye samtidig. Hamas godtar en våpenhvile, Israel ser ut til å avvise den. Samtidig deporteres 100.000 palestinere fra Rafah sør på Gazastripen, mens en israelsk bakkeinvasjon kan nærme seg. Her er det et veldig høyt spill for galleriet, sier Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage til Dagsavisen.

– Kanskje kan vi nå håpe at dette er siste innspurt i denne krigen. I alle fall en midlertidig avslutning, sier Midtøsten-eksperten, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio).

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio). (Mimsy Møller)

Jubel i gatene

Det var ved 18-tiden mandag at det ble kjent at Hamas i en uttalelse sa de har akseptert et forslag om våpenhvile på Gazastripen, som er forhandlet fram ved hjelp av Qatar og Egypt. Men Israel sier nei. Ifølge NTB sier en israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået Reuters at de ikke godtar det siste forslaget. Angivelig inneholder det «vidtgående konklusjoner» som ikke er akseptable for Israel. En Hamas-kilde sier til nyhetsbyrået AFP at det nå er opp til Israel om de vil godta forslaget.

I mellomtiden hadde jubelen for våpenhvilen rukket å bryte ut i gatene i byen Rafah. Over en million palestinere har flyktet til Rafah etter at krigen brøt ut 7. oktober i fjor. Mandag fikk palestinerne i den østlige delen av Rafah ordre fra Israel om å forlate byen.

– Tvangsevakuering

På tross av at det i øyeblikket ikke ser ut til å bli en våpenhvile, tror Waage at vi også er vitne til et høyt spill fra begge parter, midt i det som kan vise seg å være skjebnesvangre dager i Israel-Palestina-konflikten.

– Hamas sier altså at de godtar våpenhvile, Israel sier nei til et forslag de selv opprinnelig har kommet med. Israel gir samtidig ordre om tvangsevakuering av 100.000 palestinere fra Rafah, og viser på den måten med all tydelighet at en bakkeinvasjon er i gang. Jeg tror at både Hamas og Israel nå prøver å få mest mulig gjennomført i denne krigen før en våpenhvile trer i kraft, sier Midtøsten-eksperten.

– Dette ser vi ofte: Like før forhandlinger om våpenhvile finner sted, ser vi en eskalering av krigshandlinger som blusser opp samtidig, påpeker Waage.

Press fra USA

Midtøsten-kjenneren vil likevel utelukke det verste scenarioet: At Israel mener alvor med å invadere Rafah – og faktisk gjør det.

– Det vil i så fall skje imot en hel verden. Det som er helt klart, er at både Hamas og Israel er satt under et veldig press fra USA og en rekke andre land om å avslutte denne krigen og få på plass en våpenhvile, sier hun.

– Israel har også fått beskjed fra USA og snart en hel verden om ikke å gå inn i Rafah. Det som også er helt klart, er at USA og Biden-administrasjonen nå mener alvor at de kanskje har begynt å holde tilbake våpen som skulle leveres til Israel, for å sette makt bak kravene.

En israelsk militærtalsmann sa senere mandag, ifølge NTB, at planen om en bakkeinvasjon av Rafah står ved lag, og at ordren som ble gitt tidligere mandag om evakuering av byen, er en forberedelse til bakkeinvasjonen.

