Frp vil ikke at noen flyktninger skal få komme til Drammen

– Etter Statsforvalterens oppheving av flyktningvedtaket i Drammen har vi diskutert hva vi skal gjøre videre, skriver Frps Jon Helgheim på sin Facebook-profil mandag kveld.

Han konkluderer med at lokalpartiet i 2025 vil kreve at Drammen ikke skal ta imot noen flyktninger, heller ikke de som kommer fra Ukraina.

– Siden staten ikke tillater Drammen å bosette de flyktningene vi mener vi kan bosette, så mener Frp at vi må slutte å bosette flyktninger. Neste år kommer derfor Frp til å kreve null flyktninger, og det forventer vi å få flertall for, skriver Helgheim.

– Hodeløs innvandringspolitikk

Dagsavisen har tidligere skrevet om Drammen kommunestyres omstridte vedtak fra i vinter, om at de bare ville ta imot flyktninger fra Ukraina. Senere bestemte Statsforvalteren i Oslo og Viken at deler av Drammens vedtak bryter Grunnloven, og dermed er ugyldig. Nå svarer altså Frp med at da skal ikke Drammen ta imot noen flyktninger i det hele tatt, uansett hvor de kommer fra.

– Drammen har i mange år tatt imot flere flyktninger enn vi klarer å integrere og vi har nå store integreringsproblemer, sier Helgheim.

– En feilslått nasjonal bosettingspolitikk fører også til at det flytter langt flere flyktninger hit fra andre kommuner, enn vi selv velger å bosette. Nå er det derfor slutt! Nå må vi konsentrere oss om de innbyggerne vi allerede har, og forhindre at alle innbyggerne får et dårligere tilbud som følge av en hodeløs innvandringspolitikk.

– Vi koste mye penger

Helgheim understreker likevel at de ikke ønsker å kaste ut noen av de 125 flyktningene som Drammen har vedtatt å bosette i 2024.

– Allerede nå er over halvparten bosatt. Å redusere antallet nå er dermed lite hensiktsmessig og vil koste mye penger, vedtaket for i år blir derfor stående, sier han.

