Citys trippeldrøm knust – Real Madrid videre etter straffedrama uten Haaland

Erling Braut Haaland hadde en nikk i tverrliggeren, men han greide heller ikke onsdag å score mot Real Madrid. Han ble byttet ut før ekstraomgangene og måtte se på da laget ga fra seg mesterligatronen.

Ederson reddet Reals første straffe fra Luka Modric, men Bernardo Silva ga bort overtaket ved å lempe en panenka rett i fanget på Andrej Lunin. Så reddet Lunin også skuddet til Mateo Kovacic.

Antonio Rüdiger satte inn det avgjørende straffesparket til 4-3 og sørget for at det ikke blir noe engelsk lag i finalen på Wembley 1. juni. To tyske, et fransk og et spansk lag gjør opp om finaleplassene.

Et tidlig baklengsmål etter dårlig forsvarsspill gjorde det vanskelig for Pep Guardiolas menn. Rodrygo fikk to sjanser alene med keeper Ederson i det 12. minutt og sendte Real foran både i returkampen og sammenlagt.

Haaland og lagkameratene dominerte resten av kampen både i spill og sjanser, men slet med å overliste Lunin i Real Madrid-målet.

Kevin De Bruyne utlignet i det 76. minutt etter en sjelden feil av Real Madrid-stopper Antonio Rüdiger. Innbytter Jéremy Doku kom fram på venstresiden og la inn. Rüdiger klarerte veikt rett til De Bruyne og falt samtidig på rompa slik at han bare kunne se på da belgieren knallet 1-1 i nettaket.

De Bruyne hadde et par store sjanser til å score vinnermålet før ordinær tid var ute, men han blåste ballen over fra fri posisjon i det 82. minutt.

Haaland ble byttet ut med Julian Álvarez før ekstraomgangene.

Gullstøvel

Før kampen fikk Haaland gullstøvelen som toppscorer i forrige sesongs mesterliga. Også det er en tittel han må gi fra seg. Han har aldri scoret mot Real Madrid, heller ikke da laget i fjor vant 4-0 i semifinalen etter uavgjort i bortekampen. Etter 3-3 i Madrid skulle City gjenta bedriften, men det ble vanskeligere i år.

Etter en forsiktig åpning på kampen fra begge lag var det Real Madrid som skaffet seg overtaket med scoring i det 12. minutt, etter sløvt forsvarsspill av City.

Dani Carvajal slo langt opp fra kanten dypt inne på egen halvdel. Jude Bellingham sto og lurte rett på egen side av midtstreken og var dermed onside. Han tok ned ballen og spilte til Federico Valverde, som spilte fram Vinicius Junior på kant. Brasilianeren utfordret Ruben Dias og slo inn til sin landsmann Rodrygo, som var helt alene inne i boksen da Kyle Walker gled og falt. Ederson reddet første skudd, men var sjanseløs på returen.

Dermed hadde Real Madrid 4-3-ledelse sammenlagt. Derfra skulle det arte seg som en forsvarskamp mot et City-lag som dominerte stort.

I tverrliggeren

I det 19. minutt burde det blitt 1-1. De Bruyne ble spilt fram på høyresiden, og keeper Andrej Lunin slo så vidt hans innlegg ut i feltet. Bernardo Silva og Toni Kroos gikk i duell om ballen, som føk opp i lufta. Bernardo nikket den inn i midten, der Haaland slo Valverde i lufta og nikket i tverrliggeren borte i krysset mens Lunin sto og så på.

Returen gikk rett til Bernardo, men han fikk ikke stokket beina, og ballen endte utenfor.

Litt senere prøvde De Bruyne skuddbeinet fra 20 meter, men Lunin kastet seg i full lengde og slo ut. Så ble Nacho knust av Haaland i en luftduell, men ingen City-spiller nådde hodestøtet før keeper grep ballen.

I det 36. minutt rykket Haaland elegant forbi to motspillere og satte opp Grealish, som hardt presset av Rüdiger gikk for skudd i stedet for å spille nordmannen i midten. Det ble bare corner.

Ved pause viste Uefa-statistikken 13-5 i avslutninger, 43-5 i farlige angrep, 9-0 i hjørnespark og 61-39 i ballbesittelse, alt til City, men 0-1 i mål.

Flere sjanser

Den andre omgangen startet som den første sluttet, med City-press og sjanser. Grealish satte Lunin på prøve med et hardt skudd, før De Bruyne i det 51. minutt raidet og spilte gjennom mot Haaland. Nacho nådde ballen først, tok den rundt egen spiller og klarerte deretter rett foran målstreken, med nordmannen halsende i hælene.

Så fikk Phil Foden ballen i returrommet etter et hjørnespark, men han fikk ikke nok fart på ballen til å overliste Lunin.

City fortsatte å presse, og sjansene kom enda tettere etter at Doku kom inn for Grealish i det 72. minutt. De Bruyne scoret ikke bare utligningsmålet, han hadde også de to største til å avgjøre i sluttminuttene av 2. omgang, men begge skuddene gikk over.

Rüdiger holdt på å gjøre opp for feilen sin på overtid i 1. ekstraomgang, men skjøt centimeter utenfor på et framspill fra Brahim Diaz. Det ble største sjanse i den ekstra halvtimen.

