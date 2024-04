Manchester City-stjerne advarer: – I løpet av én uke kan alt endre seg

Onsdag kveld barker City og Real Madrid sammen til tungvektsmøte i Manchester. Den første kvartfinalen mellom lagene sist uke endte 3-3.

– Vi er nødt til å være veldig fokuserte og gjøre jobben ordentlig, fortalte Silva da han møtte pressen før hjemmekampen mot storlaget fra den spanske hovedstaden.

Sist sesong kopierte City byrival Uniteds bragd fra 1999 da de vant både Premier League, FA-cupen og mesterligaen. Med halvannen måned igjen av sesongen er de lyseblå fortsatt med i samtlige turneringer.

Etter onsdagens kamp mot Real Madrid venter Chelsea i FA-cupens semifinale lørdag. I Premier League er Pep Guardiolas mannskap ligaleder med seks kamper igjen å spille. Like bak følger både Arsenal og Liverpool, som begge tapte poeng i gullkampen sist helg.

– Vi forventet ikke at begge skulle avgi poeng, så det var selvsagt en god helg for oss. Det er likevel fortsatt en lang vei å gå. For to uker siden så det vanskelig ut, og om to uker igjen kan det se annerledes ut enn nå. Det er derfor fotball er så vakkert, slo Silva fast.

Han vil foreløpig ikke ha noe prat om en ny trofétrippel.

– Det er ikke riktig å snakke om det ennå. I løpet av én uke kan alt endre seg. Vi må bare sørge for at å forlenge håpet, og så kan det hende vi klarer det til slutt, avsluttet portugiseren.