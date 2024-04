Dortmund til semifinale i mesterligaen etter praktkamp hjemme mot Atlético

I en kamp der lagene vekslet på å ligge an til avansement imponerte Dortmund stort både før pause og mot slutten av kampen. Det holdt til 5-4-seier sammenlagt etter 1-2-tap i Spania.

Veteranen Marcel Sabitzer markerte seg særlig for vertene, og han tok hovedrollen da tyskerne gikk fra 2-2 til 4-2 i løpet av tre minutter i 2. omgang. Først med et signaturløp og påfølgende glitrende innlegg til Niclas Füllkrug og deretter med et langskudd ned i hjørnet som Atlético-keeper Jan Oblak sprellende måtte gi tapt mot.

Midtbanemannen fra Østerrike hadde også målgivende pasning før pause, og det var der Dortmund la grunnlaget for seieren. Etter sjanser til begge lag helt i starten, tok vertene et solid grep om oppgjøret.

Pangstart

Den første scoringen lot vente på seg til det var spilt 33 minutter. Da slo Mats Hummels en glitrende utsidepasning til Julian Brandt, som kjapt vendte av Axel Witsel og hamret ballen inn via hånden til Oblak fra spiss vinkel.

Fem minutter senere var hjemmelaget på farten igjen, og Ian Maatsen skulle score sitt første mesterligamål. I et vakkert angrep hælsparket Sabitzer ballen til venstrebacken, som kom i stor fart og klistret ballen inn nede ved stolpen.

Atlético så på dette tidspunktet ufarlig ut, og det normalt så defensivt sterke laget hadde for ellevte kamp på rad sluppet inn mål. Med 2-3 sammenlagt etter halvspilt kamp i Tyskland så trener Diego Simeone seg nødt til å ta nådeløse grep.

Heftig utvikling

Den tidligere midtbaneterrieren var nådeløs og byttet ut tre spillere i pausen. Pablo Barrios, Ángel Correa og Rodrigo Riquelme ble byttet inn, og de skulle bidra til å sette fart på bortelaget.

Allerede tre minutter etter hvilen fikk gjestene scoringen som utlignet dobbeltoppgjøret. Mario Hermoso lå bak i feltet på en corner og headet mot mål, og avslutningen gikk via beinet til Hummels slik at Dortmund-keeper Gregor Kobel var utspilt.

Correa misbrukte en stor sjanse etter 56 minutter, men skulle lykkes sju minutter senere. Atlético kontret med stor kraft, og argentineren fikk to sjanser. Først ble han blokkert, men så hamret han ballen i mål via tverrliggeren og snudde det hele.

Ryerson semifinaleklar

Sammenlagtledelsen skulle holde i sju minutter. Da gjorde Füllkrug 3-2 med et ypperlig hodestøt, og det sendte Dortmund-fansen i ekstase. Båret fram av den gule veggen scoret vertene igjen, og de klarte å holde unna for Atlético-presset mot slutten.

Dortmund er i semifinalen i mesterligaen for første gang siden 2013. Paris Saint-Germain blir motstander, og Julian Ryerson og hans lagkamerater åpner på hjemmebane.

Nordmannen gjorde en fin figur i tirsdagens kamp og spilte samtlige 90 minutter for hjemmelaget.

Onsdag har ytterligere tre nordmenn – Erling Braut Haaland, Oscar Bobb og Martin Ødegaard – sjanse til å nå semifinalen.