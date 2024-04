Paris Saint-Germain vendte til 4-1 i Barcelona og gikk til CL-semifinale

Laget nektet å resignere etter 2-3-tapet på hjemmebane og dominerte en returkamp som ble full av dramatikk. Kylian Mbappé scoret de to siste målene som gir semifinale mot Borussia Dortmund.

Barcelona har ikke vunnet mesterligaen siden Luis Enrique i 2015 trente klubben til den femte triumfen. I år kan han gi PSG den første.

Barcelona-fansen startet kvelden med å angripe eget lags spillerbuss fordi de trodde det var PSG-bussen. Det skulle ikke bli siste ting som gikk på tverke for katalanerne på en dag da den rumenske dommeren ble upopulær. Han delte ut tre røde kort til Barcelona (en spiller, trener Xavi og en leder), mens PSG fikk sitt avgjørende mål på et straffespark.

Angrepstrioen Bradley Barcola, Mbappé og Ousmane Dembélé herjet med hjemmeforsvaret. Dembélé scoret 1-1-målet etter å ha blitt nådeløst hetset av gamleklubbens tilhengere, mens Mbappé satte inn 3-2 fra straffemerket før han i sluttminuttene satte punktum etter en kontring.

Yamal-magi

PSG innledet kampen meget godt og presset hjemmelaget tilbake, men det var Barcelona som scoret først. I det 12. minutt spilte Ronald Araújo fram Lamine Yamal på høyresiden, og 16-åringen føk forbi Nuno Mendes til linja og slo skrått ut. Hardt presset av Achraf Hakimi lyktes ikke Rafinha med skuddforsøket ved nærmeste stolpe, men ballen traff standbeinet hans og spratt i mål.

Tomålsscoreren fra første kamp i Paris så ut til å ha punktert kampen, men den gang ei. I det 29. minutt parkerte Barcola hjemmestopper Araujo og stormet mot mål. Araujo la hånden på skulderen hans og rev ham ned så vidt utenfor 16-meterstreken. Dommer Istvan Kovacs trakk opp det røde kortet.

Det tok flere minutter å få Araujo til å akseptere avgjørelsen og gå av banen. Så fikk hjemmepublikum en ny nedtur da trener Xavi plukket ut juvelen Yamal for å få inn en ekstra stopper i Iñigo Martínez.

Andreas Christensen ville vært et naturlig valg, men han var utestengt med det gule kortet han pådro seg etter å ha scoret vinnermålet i Paris.

Fortjent

Mot ti mann ble PSG-dominansen enda større, og i det 40. minutt kom det fortjente utligningsmålet. Vitinha spilte Barcola fram på venstresiden, og han slo et perfekt innlegg bak forsvaret. Mbappé nådde ikke fram, men ved lengste stolpe banket Dembélé ballen opp i nettaket.

Den tidligere Barcelona-spilleren var blitt hetset i sitt gjensyn med byen der han spilte i seks år, men han svarte ved å bli stadig farligere. På overtid i omgangen sendte han et lurt volleyskudd rett utenfor lengste stolpe.

I starten av 2. omgang kom PSG til flere store sjanser før Vitinha scoret 2-1-målet i det 54. minutt. Et hjørnespark ble tatt kort, og via Hakimi kom ballen til Vitinha, som fikk skyte upresset fra distanse og sendte ballen inn ved lengste stolpe.

Et drøyt minutt senere prøvde Ilkay Gündogan skuddfoten i motstatt ende av banen, men han så ballen gå stolpe-ut.

Raseri

Rett etter sparket Xavi i sinne til et reklameskilt ved benken og ble sendt på tribunen med rødt kort. Derfra fikk han mer å gremme seg over. Halvannet minutt senere gikk nemlig João Cancelo hodeløst inn i et taklingsforsøk mot Dembélé på høyre side av straffefeltet og traff ham på foten.

Mbappé holdt hodet kaldt mens han ventet på å ta straffen, og han feide den i krysset til 3-1-ledelse tirsdag og 5-4 sammenlagt.

Etter at Gündogan litt senere skrek forgjeves på straffe etter en duell med Vitinha, ble nok en Barcelona-leder bortvist med rødt kort. Det var definitivt ikke Barcelonas dag på Olympiastadion.

Barcelona jaget desperat scoring i sluttminuttene, men PSG sto imot og fikk deretter kontringen der Marc-André ter Stegen to ganger leverte kjemperedninger før Mbappé skjøt 4-1 i hjørnet.