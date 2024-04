CL-fotballens enorme avvik: Herrene får 117 ganger mer enn kvinnene

Champions League for menn og kvinner er to forskjellige økonomiske verdener. De 205 millioner kronene som kvinneturneringen mottok fra det europeiske fotballforbundet (Uefa) i årets sesong, er en brøkdel av herrenes 24 milliarder kroner.

Forskjellene blir heller ikke mindre når Uefa har bestemt seg for å øke herrenes pengepott med nesten 17 prosent, mens kvinnene fortsetter med samme premienivå. Årsaken er det nye CL-formatet som introduseres for herrene neste sesong.

– Forskjellene er jo enorme. Men på generelt grunnlag tror jeg ikke at man skal ha så mye fokus på at det skal være likt, for det er på en måte to forskjellige bransjer og utgangspunkt, sier sportslig leder Aleksander Olsen i Brann kvinner til NTB.

– Det riktige fokuset må være å finne en rettferdig fordelingspolitikk de neste årene. Og så store forskjeller som det er nå, ønsker vi ikke og har vi ikke så stor tro på, fortsetter han.

I en uttalelse til det svenske nyhetsbyrået TT bekrefter Uefa at det ikke blir gjort noen endringer på kvinnenes budsjett. Dermed står de igjen med mindre enn 1 prosent av herrenes kommende budsjett.

– Akkurat nå er budsjettplanen den samme som i sesongen 2023/24, fordi sesongen 2024/25 er det siste året i den første kommersielle fasen av kvinnenes Champions League, som er koblet fra herrenes, skriver de i en epost til nyhetsbyrået.

Les også: Champions League forvandles til høsten – her er alt du trenger å vite

Først

Brann ble historiske da de som første norske lag kvalifiserte seg inn til gruppespillet i mesterligaen. Siden har de imponert mot flere storlag, før de til slutt ble slått ut av regjerende mester Barcelona i kvartfinalen.

Etter NTBs beregninger har klubben tjent over 4,3 millioner kroner fra gruppespillet og utover. I tillegg kommer det også premiesummer for å ha kvalifisert seg til gruppespillet.

Hvis Uefa hadde gitt kvinnene samme økning som mennene på 17 prosent, ville Brann hatt en gevinst på nesten 5 millioner kroner.

Olsen kan imidlertid røpe at de har hatt en langt større inntjening enn det som kommer fram av Uefas oversikt.

– Hele Champions League-reisen har gitt oss mye mer enn de 4,2 millioner kronene fra Uefa. Vi dobler den summen der gjennom reisen. Det har gitt oss både kommersielt og økonomisk utbytte, og ikke minst sportslig, forteller han.

Klubben fikk nemlig også 4,6 millioner kroner for å bare kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League.

Les også: Brann kom til kort mot Barcelona – ute av mesterligaen etter nytt tap

– Større verdi

– Hva ville 17 prosent økning betydd for dere?

– Hver eneste krone teller selvfølgelig for oss og kvinnefotballen. En tusenlapp hos oss har på en måte en mye større verdi enn en tusenlapp på herresiden, svarer han og fortsetter:

– Det ville hatt en stor effekt, men jeg tenker at det finnes bare ett veivalg, og det er at alle som jobber med kvinnefotball og dens utvikling, må jobbe steinhardt for å løfte anseelsen og interessen.

Olsen er veldig klar på at de ikke ønsker å sette seg ned og bare «hyle», og at de heller må sørge for å vise produktets verdi.

Les også: Reiten med målgivende da Chelsea tok seg til semifinale i mesterligaen

Lys framtid

Brann-lederen kan røpe at han har fått signaler om at pengepotten skal økes kraftig foran 2025/26-sesongen. Da starter en ny kommersiell periode, hvor det er ventet et stort økonomisk løft.

– Det er ingen overraskelse. Vi har visst om det. Men vi hadde håpet, akkurat som alle andre, at de ville bli investert raskere, gitt hvor raskt interessen vokser. Samtidig vet vi at Uefa er vrien aktør å snu, sier Häckens klubbsjef Marcus Jodin til TT.

Häcken tok seg også til kvartfinalen, hvor de røk ut mot Paris Saint-Germain. Klubbsjefen er kritisk til neste sesongs budsjettforslag.

– Jeg synes Uefa gjør seg selv en bjørnetjeneste. Jeg tenker at de kunne ha justert budsjettet for Champions League for kvinner ganske enkelt, med tanke på utviklingen som har skjedd, sier han og fortsetter:

– Man skulle kanskje tro at Uefa burde være raskere og mer lydhøre for utviklingen, uavhengig av hva de tidligere har sagt i sine rapporter og planer.

Les også: Søker om mesterligafinale på Ullevaal: – Et fantastisk arrangement