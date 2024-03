Champions League forvandles til høsten – her er alt du trenger å vite

I et forsøk på å stå imot trusselen fra utbryterligaen Super League tar Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tøffe grep rundt mesterligaen. Når ballen begynner å rulle til høsten er mye nytt.

Det nye formatet øker antallet lag i turneringen fra 32 til 36. Samtidig skal det gi flere viktige kamper og større dueller i en tidlig fase.

Den største endringen er at alle de 36 lagene havner i én liga, i stedet for det velkjente gruppespillet med åtte puljer bestående av fire lag i hver.

I det innledende ligaspillet skal hvert lag spille enkeltkamper mot åtte ulike motstandere. Man spiller fire hjemme- og fire bortekamper, og lagene trekkes ut fra fire seedingsnivåer. Hvert lag møter to lag fra hvert av seedingsnivåene – ett borte og ett hjemme.

– Dette gir klubbene mulighet til å teste seg mot et bredere spekter av motstandere, og det øker muligheten for fansen til å se topplagene møte hverandre oftere og tidligere i konkurransen. Det vil også føre til flere kompetitive kamper for hver klubb, hevder Uefa.

Her er endringene forklart i detalj:

Fire flere lag

Det blir fire nye plasser i mesterligaen, og de skal fordeles slik:

* Én plass til laget som endte på tredjeplass i ligaen som er nummer på listen over Uefas nasjonale klubbkoeffisienter. Per nå ville plassen gått til Monaco, som ligger på 3.-plass i franske Ligue 1.

* Ytterligere én plass til en ligamester som går inn i turneringen via kvalifiseringen. Dette nåløyet utvides dermed fra fire til fem lag. Det betyr at et lag som Bodø/Glimt har noe større sjanse til å ta seg inn gjennom kvalifiseringen.

* To ekstra plasser til ligaene med flest poeng på Uefas klubbkoeffisient-liste forrige sesong. For 2023/24-sesongen ligger Italia og Tyskland øverst per nå, og disse ligaene ville dermed fått fem lag i stedet for fire i mesterligaens innledende ligaspill.

Ligasystemet

* Alle de 36 lagene rangeres i én liga og spiller åtte «seriekamper».

* Lagene som havner på 1.- til 8.-plass i ligaen går direkte til åttedelsfinalene. Lagene fra 9.- til 24.-plass havner i omspill om åtte plasser i åttedelsfinalene, der lag fra 9.- til 16.-plass møter lag fra 17.- til 24.-plass. Lagene fra 25.- til 36.-plass ryker ut av turneringen og får heller ikke plass i europaligaen.

* Uefa har ennå ikke klargjort detaljene rundt hvor mange lag fra mesterligaen som går inn i europaligaen når de ryker ut. Det er sannsynlig at dette gjelder lagene som taper omspillet.

* Normalt skal mesterligakampene spilles tirsdag og onsdag slik som tidligere, men det settes av én eksklusiv Champions League-uke der det ikke spilles kamper i europa- og conferenceligaen. Da skal det spilles CL-kamper tirsdag, onsdag og torsdag.

* Kampene i mesterligaen spilles fra september til januar. På siste kampdag skal alle kamper spilles samtidig.

Øvrig fakta

* Norges innslag, Bodø/Glimt, går inn i den andre av fire kvalifiseringsrunder. Fem ligamestere og to øvrige lag skal inn i turneringen via kvalifisering.

* Det blir endringer i formatet også for europaligaen og conferenceligaen. I europaligaen blir systemet tilsvarende som i mesterligaen, mens lagene i conferenceligaen skal spille seks kamper hver før jul.

* Cupspillet i mesterligaen starter 11. februar.

* Finalen spilles i München 31. mai 2025.

