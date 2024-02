Søker om mesterligafinale på Ullevaal: – Et fantastisk arrangement

Kanalen får det bekreftet av fotballpresident Lise Klaveness.

– Utviklingen i internasjonal kvinnefotball går rekordfort, og de beste lagene i Champions League spiller på et skyhøyt nivå. Champions League for kvinner har på rekordtid blitt stort sportslig, kommersielt og publikumsmessig, anfører fotballpresident Lise Klaveness.

TV 2 skriver at NFF tidligere har søkt om å få være finalearrangør i europas gjeveste klubbturnering, men kom ikke i mål med søknadsprosessene i 2019 og 2022/23.

Oslo kommune gir sin fulle støtte til søknaden.

– Champions League-finalen er et fantastisk idrettsarrangement som vi ønsker varmt velkommen til verdens beste by, uttrykker Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring I Oslo kommune.

