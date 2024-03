Brann kom til kort mot Barcelona – ute av mesterligaen etter nytt tap

Gullballen-vinner Aitana Bonmatí sendte den regjerende mesteren i ledelsen etter 23 minutter, før Fridolina Rolfö doblet et kvarter ut i annen omgang.

Med 20 minutter igjen ga Tomine Svendheim (18) bortelaget håp da hun trillet ballen i det lengste hjørnet etter en flott kontring.

– Det er nesten så man ikke tror det. Å komme hit til Estadi Johan Cruyff og score er ikke for alle, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Barcelona hadde sluppet inn bare tre mål på hjemmebane før torsdagens kamp. 13 innslupne har det blitt totalt denne sesongen.

Patri Guijarro sørget for at Barcelona sikret avansementet med 5-2 sammenlagt.

Brann kom til bortekampen i Barcelona med håp etter en sterk 1-2-kamp i det første møtet. Da sto Cecilie Redisch Kvamme for bergensernes mål.

– Jeg synes Brann har gjort en meget god figur over to kamper mot et av verdens beste lag, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

Chelsea neste

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engens lag møter Guro Reiten og Maren Mjeldes Chelsea i semifinalen. Sistnevnte klubb tok seg videre med seier over Ajax onsdag.

Graham Hansen scoret i den første kampen og kom til mange store sjanser i torsdagens oppgjør, men landslagsvenninne Aurora Mikalsen sto godt i Brann-buret.

Aldri før har et norsk kvinnelag tatt seg til kvartfinale i mesterligaen. I fjor høst klarte Brann å holde Lyon til 2-2 på hjemmebane og tapte kun i Frankrike i løpet av seks kamper i puljespillet.

Barcelona har ikke tapt på hjemmebane siden 2019 og hadde ingen planer om å la den rekken ryke torsdag.

Aktiv Graham

Vertene tok kommandoen tidlig og skapte mange muligheter. Graham Hansen var aktiv på høyrekanten og satte Brann-keeper Aurora Mikalsen på flere prøver, men sisteskansen holdt unna med gode redninger.

Brann mistet mye ball på egen banehalvdel, men en god Mikalsen og marginer gjorde at vertene ikke ledet etter det første kvarteret.

Etter 20 minutter broderte Brann seg inn i Barcelonas 16-meter. Signe Gaupset fikk sjansen, men fikk ikke skikkelig klem på avslutningen som ble reddet relativt enkelt av Barcelona-keeper Cata Coll.

Tre minutter senere sang det i nettet bak Mikalsen. Bonmati driblet seg fri i feltet og bøyde ballen i det lengste hjørnet. Brann-keeperen var sjanseløs.

Redusering

Spanjolene var klart best og kunne fort ledet med mer til pause. Scoring nummer to kom etter 55 minutter. Graham Hansen rykket seg inn i feltet på flott vis og skjøt ballen hardt inn foran mål. Der ble det litt rot før Rolfö til slutt fikk pirket den over streken.

Etter reduseringsmålet kom Brann mer med i kampen, og ti minutter før slutt kom Anna Aahjem til en god mulighet, men skuddet gikk like utenfor.

På tampen gjorde Graham Hansen på ny et flott forarbeid da Guijarro satte ballen i nettet.

De første oppgjørene i semifinalen spilles 20./21. april med returkamper en uke senere.

I den andre semifinalen venter Ada Hegerberg og Lyon på enten Paris Saint-Germain eller Häcken, som spiller senere torsdag.

---

Kampfakta

Mesterligaen fotball kvinner, kvartfinale 2. kamp:

Barcelona – Brann 3-1 (1-0), sammenlagt 5-2

Estadi Johan Cruyff, Barcelona

Mål: 1-0 Aitana Bonmatí (24), 2-0 Fridolina Rolfö (56), 2-1 Tomine Svendheim (70), 3-1 Patri Guijarro (88).

Gult kort: Irene Paredes, Barcelona, Ingrid Stenevik, Brann.

Barcelona (4-3-3): Cata Coll – Lucy Bronze, Irene Paredes (Marta Torrejón fra 71.), Ingrid Syrstad Engen (Martina Fernández fra 89.), Fridolina Rolfö – Aitana Bonmatí, Keira Walsh, Alexia Putellas (Patri Guijarro fra 71.) – Caroline Graham Hansen, Esmee Brugts (Salma Paralluelo fra 71.), Mariona Caldentey (Bruna Vilamala fra 83.).

Brann (3-4-2-1): Aurora Mikalsen – Ingrid Stenevik (Sara Ritter fra 71.), Marthine Østenstad, Joanna Tynnilä (Johanna Renmark fra 71.) – Cecilie Redisch Kvamme, Justine Kielland (Anna Aahjem fra 63.), Karoline Haugland, Marit Bratberg Lund (Tomine Svendheim fra 56.) – Signe Gaupset, Rakel Engesvik (Amalie Eikeland fra 45.) – Larissa Crummer.

---