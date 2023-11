Glimt-profil hevder seg utsatt for rasisme: – Sjokkerende

Glimt-spiller Patrick Berg sa til TV 2 i pausen at Wembangomo ga beskjed om at det ble ropt «jævla svarting» fra tribunen da han tok et innkast.

– Jeg skyter en ball med et uhell i hodet på Mushaga (Bakenga), og så hører jeg dem rope masse dritt til meg, sa Brice Wembangomo til TV 2 etter kampen.

– Først og fremst så skjønner jeg ikke hvordan det er mulig. Rett etter dem sier det, så hører jeg dem si «du må ikke ta å finne på ting», men vi leder 3-0. Hvorfor skal jeg si det bare for å si det? Det er frustrerende, fortsatte Glimt-backen.

Hendelsen skjedde kort tid før pause og førte til et stopp i spillet.

– Personlig så hørte jeg ikke, men Brice gikk bort til dommeren og ga beskjed om at det ble ropt jævla svarting eller et eller annet. Jeg synes det er helt sjokkerende. Det er helt bak mål og jeg ønsker at dem som har gjort det får en lang, lang straff. Det hører ikke hjemme verken på en fotballbane eller ellers i samfunnet, sa Bodø/Glimt-kaptein Berg.

Både Stabæk-trener Bob Bradley og Mushaga Bakenga var borte hos Stabæk-supporterne for å snakke med dem.

– Sjokkert

– Det var merkelige scener. Det har jeg knapt sett, sa TV 2s kommentator Morten Langli i etterkant.

Ifølge TV 2s kommentatorduo ble det sagt over speakeranlegget at kampen ville bli avbrutt dersom det kommer rasistiske tilrop fra tribunen.

– Jeg har spilt i Stabæk og det er ikke sånn jeg kjenner Stabæk. Jeg må si jeg er veldig overrasket, skuffet og egentlig sjokkert at noe sånt skal skje, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Rundspilt

Stabæk åpnet kampen godt, men Bodø/Glimt tok mer og mer over.

Sondre Sørli satte inn dagens første scoring etter 23 minutter. Kort tid etterpå doblet Faris Moumbagna ledelsen, mens Fredrik Bjørkan la på til 3-0 ett minutt før pause.

Det var kort tid etter Bjørkans nettkjenning at hendelsen med Wembangomo skjedde. Ulrik Saltnes fastsatte resultatet til 4-0 rett før slutt.

