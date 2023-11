Tårene trillet da Rasch fikk oppfylt drømmen: – Følelser jeg tar med meg i graven

INTILITY Arena (Dagsavisen): Få spillere har satt større avtrykk av seg i KFUM Oslos historie enn det Robin Rasch har gjort. Midtbanemaestroen med kapteinsbindet har ledet Kåffa i år etter år gjennom flere opprykksforsøk der det bare nesten har gått. Og mens flere av lagkameratene har fått sjansen, har han blitt igjen på Ekeberg for å ta KFUM Oslo opp. Og endelig i 2023 skulle det lykkes.

– Det er ikke bare bare å rykke opp, så det er ikke sånn at jeg har gått rundt og tvilt på at jeg skulle få sjansen, men jeg har ikke vært sikker på at det skulle skje. Når du ser den ene etter den andre tar steget opp, tenker du jo at det er jævla hyggelig for han, men samtidig at det ikke var meg nå heller. Neste år blir jeg 30, og jeg vet jo også at det ikke er mange eliteserielag som henter spillere uten eliteserieerfaring i min alder, forteller Robin Rasch til Dagsavisen.

Tårene trillet

Kåffa-kapteinen var den første til å løpe ut til de rundt 2500 tilskuerne som hadde tatt turen til Intility søndag, og står med tårer i øynene og snakker med pressen etter kampslutt.

– Det blir så utrolig stort å få lov til å være kaptein for den gjengen her i Eliteserien. Nå skal vi møte lag som har vært i mesterligaen og som spiller mot de aller største ute i Europa. Å være en motstander for de lagene blir utrolig kult. Det her er følelse jeg tar med meg i grava. Det er rett og slett uvirkelig, sier han.

Også i kampen mot Skeid ble Rasch avgjørende, da det var hans pasning til Remi-André Svindland som satte opp den avgjørende scoringen som sendte Kåffa opp. 29-åringen er full av lovord om lagkameratene som har vært med han på den reisen som nå kulminerer med spill i Eliteserien.

– Siden vi har hatt den ledelsen vi har hatt de siste rundene har det vært vanskelig å ikke tenke hva som kunne skje, og ikke blitt gira av det. På trening og i kamp har det gått greit, men all tiden i mellom har det også kommet tanker på det som ikke skal skje. Det gikk fint i dag også til de siste ti minuttene, da jeg kjente at nervene kom og at man var mer sliten i kroppen og hodet og gjør feil man aldri ellers gjør. Men vi står bra defensivt og slipper ikke inn mål lenger, så det var en glede å høre dommeren blåse av, forteller han.

Kaptein Robin Rasch takker alle lagkameratene og alle rundt laget for opprykket, og gleder seg stort til å være kaptein for Kåffa i Eliteserien (Pål Karstensen)

– På vei til Champions League

Han sier at det er mange som skal ha en takk for at både han og Kåffa endelig klarte å vippe det å være i toppen av Obosligaen til endelig å sikre opprykket.

– Først og fremst alle de rundt laget, som Johannes Moesgaard, Daniel Fredheim Holm, Nikolai Venedik, assistent Luke Torjussen, Fredrik Talsnes og de andre fysioene. At vi har kunnet stille med det samme laget i så mange kamper på rad, er rett og slett godt håndtverk. Jeg må takke alle spillerne og alle frivillige som bdrar på hjemmekampene våre. Man får kanskje lite igjen for det i penger, men til gjengjeld får de være med på det her. Så jeg håper alle nyter det, sier Rasch.

Kåffas supportergruppering, Profetene, har i mange år sunget at laget er på vei til Champions League. Med dagens opprykk er et av delmålene på veien dit også nådd.

– Hehe, Champions League er fortsatt er stykke unna, men det her er et steg på veien. De skal få lov til å synge det videre, så får vi se hva som skjer i fremtiden, sier Rasch og fortsetter:

– I dag var det knallbra trykk på tribunen. Det blir mer schwung over Profetene også med den gjengklangen som er her på Intility, og jeg håper så mange som mulig kommer igjen neste år. Uansett hvor vi skal spille håper jeg det blir godt med kok på hjemmekampene også neste sesong. I dag hjalp de oss virkelig, og den støtten kommer vi også til å trenge neste sesong, forteller Rasch.

Opprykksfest på Ekeberg

Nå blir det opprykksfest på Ekeberg, før sesongens siste kamp spilles mot Start neste helg.

– Det er veldig få kristne i stallen vår, så det kommer til å gå noen dråper alkohol i kveld. Det gjør nok det, og da blir det god stemning, sier Rasch og smiler.

Trener Johannes Moesgaard har ført Kåffa til opprykk i sin første sesong som hovedtrener, men blir enda mer rørt på vegne av kapteinen som endelig får drømmen oppfylt.

– Det er umulig å ikke bli rørt av at Robin endelig får spille i Eliteserien. Han har vært så god gjennom så mange år, og fått høre så mange ganger av så mange at han ikke er god nok for Eliteserien. At han nå får spille der i en alder av 30 år neste år er bare helt utrolig kjekt. Jeg er så glad på hans vegne, sier Moesgaard til Dagsavisen.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard blir hyllet av spillerne etter at opprykket var et faktum (Pål Karstensen)

Kampfakta

Obosligaen, runde 29

KFUM Oslo – Skeid 1-0 (0-0)

Intility Arena, 2449 tilskuere

Mål: 1-0 Remi-André Svindland (67.)

Gule kort: Henning Tønsberg Andresen, Skeid.

Dommer: Mohammad Hafezi (Reinsvoll IF)

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Momodou Lion Njie, Akinshola Akinyemi, Mathias Tønnesen – Håkon Hoseth (Ayoub Aleesami fra 83.), Robin Rasch, Simen Hestnes, Jonas Lange Hjorth – Remi-André Svindland (Teodor Haltvik fra 75.), Johannes Nunez (Sverre Sandal fra 83.), Obilor Okeke (Jones El-Abdellaoui fra 90.)

Skeid (4-5-1): Simen Vidtun Nilsen – David Hickson, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, Tage Johansen – Simen Kvia Egeskog (Johnny Buduson fra 58.), Ulrich Østigård Ness (Torje Naustdal fra 72.), Marcus Melchior (Ivar Eftedal fra 81.), Henning Tønsberg Andresen (Moutaz Ali Alzubi fra 72.), Noa Williams – Ole Sebastian Sundgot.

