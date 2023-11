Tromsø snublet i medaljejakten da 19-åring ble helt for Strømsgodset

Innbytter Farji banket inn scoringen med fem minutter igjen av ordinær tid. Anders Jenssen sendte en klarering i feltet til 19-åringen som satte inn sitt første eliteseriemål. Det ble gjort en VAR-sjekk, men målet ble stående.

– Det er helt sykt, sa unggutten til TV 2.

– Ballen bare falt, så jeg lukket øynene og skjøt. Jeg var redd det ble offside, men det var deilig at det ble scoring, fortsatte Farji.

Strømsgodset tok dermed sin tredje strake seier i ligaen. Strømsgodset ligger på 8.-plass med 36 poeng.

Tromsø på sin side ligger på 3.-plass med 54 poeng. Søndagens nederlag var det andre strake på hjemmebane.

Glimt nær seriegull

Det er ett poeng opp til Brann på plassen foran, mens Viking ligger to poeng bak. TIL-tapet gjør at Bodø/Glimt bare trenger ett poeng for å bli seriemester.

Det var Tromsø som hadde de største mulighetene før Strømsgodset scoret.

Vegard Erlien testet skuddfoten fra utsiden av 16-meteren etter drøyt tjue minutter, men TIL-spissen skjøt like til side for mål. Noen minutter senere plasserte han nok en avslutning utenfor.

Store sjanser

Kort tid før pause var Niklas Vesterlund nær ved å heade ballen i nettmaskene på bakerste stolpe etter et innlegg inn i feltet. Hodestøtet havnet imidlertid på feil side av stolpen for hjemmelagets del.

Tromsø fortsatte å presse på for seiersmålet etter pause. Lasse Nordås hadde en avslutning med et drøyt kvarter igjen, som Gustav Valsvik ryddet unna på vei mot mål. Dermed ble det bare nesten for Tromsø.

Tromsø har igjen Odd (b), Haugesund (h) og Vålerenga (b) i sine siste tre seriekamper, mens Strømsgodset møter HamKam (h), Rosenborg (b) og Brann (h) i innspurten.

Kampfakta

Eliteserien, runde 27

Tromsø – Strømsgodset 0-1 (0-0)

Alfheim, 4852 tilskuere.

Mål: 0-1 Marko Farji (84).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Christophe Psyché, Sakarias Opsahl, Tromsø, Gustav Valsvik, Ari Leifsson, Strømsgodset.

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Anders Jenssen, Christophe Psyché, Kent-Are Antonsen (Isak Vådebu fra 77.) – Niklas Vesterlund, El Hadji Diouf (Yaw Paintsil fra 90.) – Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Jakob Romsaas (Felix Winther fra 69.) – Vegard Erlien, Lasse Nordås (Maï Traoré fra 77.).

Strømsgodset (3-4-2-1): Viljar Myhra – Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars-Christopher Vilsvik, Jonas Therkelsen, Kreshnik Krasniqi, Logi Tómasson – Marcus Mehnert (Halldor Stenevik fra 63.), Eirik Ulland Andersen (Marko Farji fra 69.) – Elias Melkersen (Ole Enersen fra 90.).

Øvrige resultater: Brann – Odd 2-1, Lillestrøm – Haugesund 1-0, Rosenborg – Molde 3-1, Sarpsborg – Vålerenga 3-2, Stabæk – Bodø/Glimt 0-4, Tromsø – Strømsgodset 0-1.

