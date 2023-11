VIF-krise uten frelse

SARPSBORG STADION (Dagsavisen): Da VIF-spillerne entret kunstgresset i Østfold, sto tidligere VIF-trener-assistent Johannes Moesgaard med våte øyne på Intility og talte til Kåffafolket. Han kalte opprykket en av de største bragdene i norsk klubbfotball. Treneren, som ble avskjediget av Dag-Eilev Fagermo, kan nå følge VIF-dramaet videre på nært hold. Havner disse lagene i samme divisjon neste år?

Da kampen var slutt i Sarpsborg sto spillerne skolrett foran VIF-supporterne. Trener Geir Bakke og kaptein Stefan Strandberg gikk rett i dialog med dem. De manet til samhold. Og det fikk dem. For nå har Vålerenga kniven på strupen. Antagelig må to av de tre siste kampene vinnes. De fire siste er tapt. Tolv poeng er kastet ut i nattemørket.

- Kanskje det er en fordel at det nå er satt på spissen. Vi må vinne. Da kan vi ikke opptre så puslete som vi gjør før pause. Det hjelper ikke å vinne 2. omgang, sier Bakke til oss etter at støvet har lagt seg.

VIF-spillerne møter supporterne etter at det fjerde tapet på rad er bokført. (Christoffer Andersen/NTB)

Stefan Strandberg var inne på det samme. Han ville snakke med fansen før han lot seg intervjue av TV2. Da vi etterhvert snakket vi ham snakket om alt de ble enige om før kamp, som de ikke fulgte opp på banen. - Sarpsborg er et av de kuleste angrepslagene, så gir vi dem akkurat den plassen vi vet at de trenger. Først i sluttfasen ser vi litt av den desperasjonen vi må ha fra start, sier han. Han tar selv sin del av ansvaret for at det ikke skjer.

Etter 35 sekunder var det fullt kaos i VIF-forsvaret og comeback-keeper Magnus Sjøeng hindret igjen en tidlig baklengs. Men det tok bare sju minutter før ballen lå i nettet og dermed ble det enda mørkere for dette VIF-laget uten selvtillit.

Mandag kveld kan Vålerenga havne på direkte nedrykk hvis Sandefjord slår Aalesund. Det er situasjonen.

Hva svikter? Vålerenga evner ikke å skape eget spill. Når laget har ballen mangler det rytme og bevegelser som er samstemt. Vi får tro at dette er noe de øver på hver dag, det ser bare ikke slik ut. Det er også spørsmål om overgangen til trebacks-linja var et riktig valg. Vålerengas største problem er at de slipper inn for enkle mål.

Andrej Ilic er lagets største trussel, og han er jo nærmest en scoringsgarantist hvis det rette innlegget kommer. Både Christian Borchgrevink, Magnus Riisnæs og Simen Juklerød har gode innleggsføtter, men de må oftere komme i posisjon. Debutanten, 17 år gamle Stian Thorstensen var en av få uten frykt der ute da han kom inn etter pause.

KFUM Oslo er i Eliteserien 2024, Vålerenga er der bare kanskje. Tre kamper gjenstår. Tre finaler.

