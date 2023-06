Sjokktap for Kjetil Rekdal og Rosenborg – tapte for Stjørdals-Blink i cupen

Rekdals Rosenborg har slitt stort denne sesongen. Med fire tap og én seier på de siste fem er klubben nede på 11.-plass i Eliteserien. Bedre ble ikke situasjonen av torsdagens cuptap.

Mot 2.-divisjonslaget Stjørdals-Blink stilte Rekdal med en sterk ellever, men ingen av de utvalgte greide å finne veien til nettmaskene i første omgang.

Etter pause var det isteden 2.-divisjonslaget som greide det. Karl Martin Rolstad fant Andreas Fossli, som headet inn 1-0 i det 59. minutt.

Rosenborg jaktet scoring, men i stedet var det hjemmelaget som doblet ledelsen ved Robin Hermanstad elleve minutter senere. Oscar Aga reduserte på straffe ett minutt før full tid, men det holdt ikke for storklubben.

Dermed fikk Rosenborg nok en smell, dagen etter at Rekdal snakket om hvor viktig cupkampen var.

Etter 1-3-tapet for Brann i Eliteserien mandag ble både Rekdal og assistent Geir Frigård innkalt til styremøte for å redegjøre for situasjonen i laget.

– Styret fikk en god analyse av hvordan ting ser ut og hvordan vi skal komme oss opp og fram, sa Rekdal etter onsdagens møte.

I første runde av cupen tok Rosenborg seg forbi 4.-divisjonslaget Trygg/Lade med knappest mulig margin.

