Kjelsås lekte med sløve Stabæk

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Hovedtrener Lars Bohinen var forhindret av private årsaker og flertallet av Stabæk-supporterne holdt seg unna Grefsen stadion denne kvelden. Og det gjorde kanskje noe med inngangen til denne kampen. For et helt hjelpeløst Stabæk-lag, som slo Vålerenga mandag, ble statister i en hel omgang.

Etter pause skjønte Stabæk alvoret, men da var det for sent. Kjelsås kontrollerte dette elegant inn.

Stabæks assistenttrener Andrea Loberto avviste at det var undervurdering.

- Vi visste hva som møtte oss, vi visste at Kjelsås er gode her, og de leverte. Vi måtte bruke veldig mange unge spillere på grunn av småskader og da kan slikt som dette skje, sier Loberto i pressesonen etter kampen.

Aslaksrud slo til

Jens Bonde Aslaksrud har ikke opplevd noe scoringsrush så langt i serien, men her var han på. Han var sentral i begge Kjelsås tidligere scoringer.

Først snappet han et elendig utspill fra Stabæks reservekeeper Marius Ulla, skjøt ballen i stolpen som Stabæks midtstoppere klarte å rote i mål.

Noen minutter senere kom han helt riktig på et løp og headet ballen i mål etter en svært elegant pasning fra Eivind Willumsen. Før det hadde Rasmus Eggen Vinge satt fart i angrepet.

De utviste gutta var med

Stabæk stilte med et blandet lag, men begge de utviste spillerne fra søndagens kamp mot Vålerenga, var på plass fra start. Røde kort i Eliteserien sones som kjent i samme liga.

Men Fredrik Krogstad ble mer og mer forbannet og frustrert ettersom minuttene gikk og baklengsmålene kom.

For da Eivind Willumsen satte Kjelsås tredje scoring etter en drøy halvtime var det mange som gned seg i øynene. Hvem er eliteserielaget her? De blåkledde.

Svever høyt over Oslo

“Vi svever høyt, høyt over Oslo”, ljomet det fra høyttalerne i pausen.

Det var jo god timing. For Stabæk hadde rett og slett ikke skapt en eneste sjanse før pause.

De kom ut til annen omgang uten endringer i mannskapet og fikk en tidlig redusering på heldig vis.

For corneren fra Nicolai Næss så håndterlig ut for keeper William Da Rocha, men han glapp den, det gjorde også Kjelsåsforsvaret og Stabæk fikk et klassisk møkkamål tidlig.

Da forventet vi fullt kjør mot Kjelsås-målet.

Stabæks hovedtrener for kvelden, Andrea Loberto måtte ha et lite krisemøte med Nicolai Næss da det sto 3-0 etter en drøy halvtime. (Reidar Sollie)

Det kom ikke. Og da byttene etter hvert kom var det flere unggutter Stabæk byttet inn.

Men tidligere Kjelsås-spiller Sturla Ottesen kom inn de siste 20 minuttene.

Stabæk prøvde og prøvde og fikk omgangens største sjanse da innbytter Oskar Sliten-Nysæter satte ballen utenfor nesten åpent mål.

På den andre siden var det Ahmad Abbas som ble frispilt av Rasmus Vinge, men Abbas satte ballen ti meter over mål fra ganske fri posisjon.

Og på overtid var det Kjelsås som var farligst på kontringene.

Da lagene møttes i årets første treningskamp i LSK-hallen i januar hadde Stabæk store problemer tross 3–1 seier.

– Spiller vi som dette mot eliteserielag, taper vi 0-7, sa Lars Bohinen til Dagsavisen den gangen.

Men han la særlig merke til Rasmus Eggen Vinge hos Kjelsås.

Det hadde han gjort denne kvelden også hvis han hadde vært til stede.

PS. Hvem Kjelsås får i neste runde får de vite senere i kveld.

---

FAKTA

2. runde NM menn torsdag:

Kjelsås – Stabæk 3–1 (2–0)

Grefsen stadion: 712 tilskuere.

Mål: 1–0 selvmål Nikolas Walstad (16), 2–0 Jens Bonde Aslaksrud (21), 3–0 Eivind Willumsen (31, 3–1 Nicolas Jenssen (48)

Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy IL.

Gule kort: Nicolas Jenssen, Stabæk.

Kjelsås: (4-4-2): William Da Rocha – Sigurd Marthinussen, Martin Rusten, Simen Olafsen (Sebastian Ottesen fra 62), Ola Bjørnland – Ahmad Adil Abbas (Marius Castberg-Stølan fra 90), Eivind Willumsen (Arman Nouri fra 90), Victor Halvorsen, Jacob Blixt Flaten (Jakob Emblem-Olsen fra 90) – Jens Aslaksrud, Rasmus Eggen Vinge.

Stabæk (3-5-2): Marius Ulla – Nicolai Næss, Nicolas Jenssen (Sturla Ottesen fra 72), Nikolas Walstad (Sebastian Olderheim fra 61) – Aleksander Andresen (Oskar Sliten-Nysæter fra 72), Herman Geelmuyden, Kaloyan Kostadinov (Filip Møller-Hansen fra 61), Fredrik Krogstad, Tobias Pachonik – William Wendt, Fillip Jenssen Rise.









---