Kjelsås-jubel for ny hjemmekamp

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Kjelsås-kaptein Ola Bjørnland deltok selv i NFF-studio der 3. runde av cupen ble trukket torsdag kveld.

Første lag opp av bollen var Vålerenga, som får bortekamp mot Sotra. De slo ut Sandnes Ulf torsdag.

Fra tredje runde er det ren trekning, men lag fra laveste nivå får hjemmekamp. Hvis to lag trekkes sammen fra samme nivå, får laget som trekkes først hjemmekamp.

Unngå reise

Og da Ola Bjørnland trakk Jerv og Kjelsås opp av bollen, var det klart at Kjelsås igjen får hjemmekamp.

Da spoler vi tiden to timer tilbake, for dette var etter Kjelsås-trenerens ønske.

– Det viktigste for meg er at vi slipper en lang reise, og da er hjemmekamp best, sier Eivind Kampen til Dagsavisen.

Han får følge av matchvinner Jens Bonde Aslaksrud.

– Vi er et strekt hjemmelag og vet vi kan slå alle lag som kommer hit. Den selvtilliten har vi, sier Aslaksrud til Dagsavisen etter en meget hyggelig kveld foran 700 tilskuere på Grefsen stadion.

KFUM Oslo på Ekeberg

Kjelsås er i form og er glade neste runde avspilles allerede onsdag i neste uke. For nå er laget i flytsonen.

KFUM Oslo fikk også en mild trekning ettersom de skal møte Åsane på Ekeberg.

De to lagene som sto for onsdagens største overraskelser, Stjørdals Blink og Ull/Kisa møtes i Stjørdal i neste runde. De slo ut henholdsvis Rosenborg og Lillestrøm.

Kampene spilles onsdag 7. juni, men NFF skal vurdere om noen kamper må legges til dagen etter.





---

FAKTA

Trekningen av 3. runde i NM endte slik:

Sotra-Vålerenga

Aalesund-Brann

Brattvåg-Haugesund

Sarpsborg 08-Odd

Stjørdals-Blink-Ull/Kisa

Ranheim-Bodø/Glimt

Vard Haugesund-Strømsgodset

Alta-Tromsø

Sogndal-Moss

Kjelsås-Jerv

Kristiansund-Molde

Fredrikstad-Viking

Start-Gjøvik-Lyn

KFUM Oslo-Åsane

Mjøndalen-Raufoss

---