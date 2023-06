Frigg spilte «Sarpelona» ut av stilen: – Artigste jeg har vært med på

TØRTEBERG (Dagsavisen): Det var deilig cupstemning under junisola sentralt i Oslo torsdag kveld. Frigg hadde også Sarpsborg 08 i knestående, men Eliteserielaget klarte til slutt å reise seg.

– Dette var utrolig gøy å være med på. Mange folk, solskinn og god stemning. Slik det skal være i cupen. Det er synd det ikke gikk veien for oss, sier Ola Antonsen-Meløy til Dagsavisen.

Han spilte en sentral rolle i kampen som ble avgjort i andre ekstraomgang. Han scoret 3-1-målet i førsteomgang, bommet på en enorm mulighet på overtid og spilte samtlige 120 minutter. Han forventet mer av gjestene fra Østfold.

– De kaller seg Sarpelona. I dag vinner de på friske bein og lange baller. Jeg syns det var vi som spilte den vakreste fotballen og har mest rett til å sammenligne oss med Barcelona i dag, sier han til Dagsavisen.

Også Marius Cassidy var fornøyd med prestasjonen.

– Det er veldig mye bra vi kan ta med oss fra dette. Akkurat nå er jeg veldig skuffa, for dette kunne vi vunnet. Vi er et lag som scorer mange mål, sier han.

– Herjer med dem

Alle de tre målene til Frigg var flotte spillemål. Marius Cassidy var nest sist på de to første som henholdsvis Håkon Krohg og Peder Nomell scoret på. Samuel Gray og Antonsen-Meløy kombinerte på det tredje.

– Til tider syns jeg vi herjer med dem. Dette er det artigste jeg har vært med på i en fotballkamp, sier Antonsen-Meløy.

I andreomgang scoret nordlendingen igjen, men da var linjemann oppe med flagget. Peder Nomell ble også taklet bakfra inne i straffeområde, men da mente dommer at taklingen var på ball.

– Jeg mener det er feil. Vi skulle hatt straffe der, sier Antonsen-Meløy.

[ Frigg yppet seg mot Sarpsborg: – Vi driter i motstanderen ]

Fire sidebacker i forsvar

Sarpsborg ble tvunget til å sette inn Bjørn Inge Utvik, og det hjalp litt for gjestenes defensive arbeid. Det var han som felte Nomell og kom unna med det. Men mye av grunnen til at Sarpsborg fikk kontroll var de lange ballene og en overlegen fysikk.

– De er et godt lag, men vinner på kjøtt og andreballspill, sier Magnus Aadland. – Jeg tviler på at de er fornøyd med egen prestasjon, sier Frigg-treneren.

Øyvind Heia var en bauta i forsvaret, men den høyreiste stopperen måtte gi seg sent i ordinær tid. Med ekstraomgangene tatt i beregning spilte Frigg nærmest 45 minutter med fire sidebacker i forsvaret.

– Og noen av de vil helst kalle seg midtbanespillere. Jeg syns de gjør en meget bra innsats. Når vi tør å fortsette med spille vårt utover i kampen og har noen kanter som egentlig er angrepsspillere. Det er ikke lett å lokke dem til å holde øya på ball. Det hender at de tar et steg fram når de egentlig bare kan ligge i posisjonen sin. Så blir det tøffe omstillinger for oss. Men det er vanskelig å være misfornøyd, sier Aadland.

[ Frigg ydmyket Ullern: – Vi er i scoringsform ]