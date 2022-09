Kvinnelandslaget vil avslutte kvalifiseringen med stil

– Vi har jobbet godt siden seieren i Belgia. Jeg antar det blir et litt annet kampbilde, og vi har jobbet litt tydeligere med angrepsspill og gjenvinning. Samtidig skal vi være like gode i forsvar som vi var fredag, sier Riise til NTB.

Bortsett fra Ada Hegerberg, som er uaktuell etter smellen hun fikk i kampen mot belgierne, kan landslagssjefen velge blant en skadefri tropp. Emilie Joramo fikk debuten som innbytter i Leuven, men det er fortsatt seks mulige debutanter i troppen, og Riise vil vurdere om hun skal gi flere en første smak av A-landslagsspill.

– Det er en av tingene vi skal diskutere. Vi er i en situasjon hvor vi har mulighet til det. Så skal vi se litt gjennom treningene, hvordan det har fungert med relasjonene vi ønsker å se, og hva som ikke har fungert. Vi har lyst til å se flere, og noen endringer tenker jeg at det blir, sier hun.

På alvor

Norge avslutter kvalifiseringen mot en motstander som ble slått 7-0 på bortebane i fjor høst. Så sent som torsdag viste albanerne at de har tatt steg siden da. Polen måtte slite for å vinne 2-1 i Elbasan.

– Vi må ta dem på alvor. Vi skal ha balltempo og gode bevegelser på jakt etter situasjonene vi ønsker å få til, sier Riise.

Etter seieren i Belgia ropte Aurora Mikalsen og Tuva Hansen «nei» i munnen på hverandre da NTB antydet at det kanskje lå an til en liten feiring av at VM-billetten var sikret.

– Det er ny kamp tirsdag, og den er også viktig.

Rekordjakt

Tirsdag skal Norge pynte ytterligere på sin utrolige hjemmestatistikk i VM-kvalifisering. Den lyder i øyeblikket på 35-0-1 (seier-uavgjort-tap). Nederlaget som spolerer en ellers perfekt rekke kom i en annen kamp da VM-billetten allerede var sikret, 0-2 mot Nederland i 2014.

Samtidig trenger Norge ett mål for å slå sin scoringsrekord i VM-kvalifisering. Tuva Hansens vinnermål i Belgia var Norges 42. scoring i kvalifiseringen. Det er tangering av noteringen fra sluttspilljakten foran 2011-VM. I kvalifiseringen til VM i 2015 stoppet laget på 41 mål etter mageplasket i siste kamp.

– Vi er på hjemmebane og har lyst til å vise oss fra en god side. Vi fikk litt plaster på såret for EM-nedturen med kampen i Belgia. Det var godt forsvarsspill og helhjertet jobbing i 90 minutter pluss. Nå kommer neste oppgave. Vi skal ta med oss det gode vi gjorde der og prøve å få til mer offensivt spill også, sier Riise til NTB.

