Storseier i åpningskampen ingen garanti for EM-suksess

4-1-seieren mot Nord-Irland overgås i Norges EM-sluttspillhistorie bare av 5-0 over Danmark i åpningskampen i 1997. Den gang fulgte laget opp med 0-0 mot tittelforsvarer Tyskland, men 0-2 mot Italia sendte laget hodestups ut av EM på hjemmebane.

Det er en av bare to ganger Norge er slått ut i gruppespillet. Den andre var i 2017, da det ble tre strake tap uten en scoring.

Tredje beste resultat i Norges stolte EM-historie er 3-0 over Frankrike i åpningskampen i 2001. Da fulgte laget opp med 1-1 mot Italia og 0-1 mot Danmark og ville blitt utslått om laget ikke hadde fått fransk hjelp. I stedet ble det tap i semifinalen.

Siden EM-sluttspillet for kvinner i 1997 ble utvidet fra fire til åtte lag, og gruppespill innført, har Norge gjort det vel så bra i turneringer med en dårlig start. I 2009 kom Norge helt til semifinale tross 0-4-tap for Tyskland i åpningskampen. I 2005 ble det finale etter ett poeng på de to første gruppekampene (0-1 for Tyskland og 1-1 mot Frankrike).

Sist Norge tok seg til finale, i 2013, ble det 1-1 mot Island i åpningskampen. Seierenover Nord-Irland var for øvrig Norges første i en EM-åpningskamp på 21 år.

Norge er eneste lag som er i EM-sluttspill for 12. gang på rad. Det har så langt resultert i ni semifinaler, seks finaler og to EM-titler.

Titlene kom begge den gang sluttspillet besto av semifinale og finale. Sverige ble slått i finalen i 1987 og Italia i 1993.

