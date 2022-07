Ada Hegerberg før møtet med England: – Vi må gripe øyeblikket

– Vi er nødt til å være på vårt beste og møte opp hele gjengen. Vi må stole på egne kvaliteter og spille ball når vi får muligheten, og vi må være veldig nøye med å utføre planen vi har for å sette hverandre opp i gode posisjoner. Vi er også nødt til å være ekstremt godt organisert defensivt, uten å bli feige. Og så må vi ta vare på sjansene. Det er vi nødt til for å kunne slå dem, sa hun etter lørdagens trening i Lancing utenfor Brighton.

– Det blir en tøff match, men vi må ha tro på oss selv og gripe øyeblikket. Det kan vi gjøre om vi jobber i lag.

England er ubeseiret i 15 kamper (13-2-0) siden Sarina Wiegman ble landslagssjef, med den fryktinngytende målforskjellen 85-3. I oppkjøringen slo de blant annet Wiegmans tidligere lag Nederland 5-1. Det er litt over ett år siden Wiegman førte Nederland til 7-0-seier over Norge, det styggeste tap i det norske kvinnelandslagets historie.

Dessuten flommer det engelske laget over av talent i alle posisjoner.

– De har ganske god dybde, men vi kjenner til at de spesielt har veldig gode kanter. Jeg forstår at det snakkes mye om Lauren Hemp. Hun er fysisk sterk og teknisk god, men Østerrike gjorde en god jobb med å stoppe henne. Fran Kirby er teknisk god, Keira Walsh styrer mye bakfra, og så er det min tidligere klubbkamerat Lucy Bronze på backen, ramser Hegerberg opp.

Må nyte det

Det er for lengst utsolgt på Brightons Premier League-arena. Det betyr 29.200 tilskuere, og de aller fleste vil heie på England.

– Det er sånne øyeblikk vi trener for og har lyst til å oppleve hver helg. Ofte skjer det ikke, og det handler om å nyte det når det kommer. Det er ikke noe sted en kan gjemme seg. Det er bare å stille opp alle sammen og være klare, men samtidig skal vi nyte det, sier Hegerberg.

Hun var tenåring sist hun scoret i et sluttspill (mot Elfenbenskysten i VM 2015), 22 år sist hun spilte EM for Norge. Mandag er hun som 27-åring (fyller år søndag) klar for å ta Norge nærmere kvartfinale.

– Jeg er en Ballon d’Or og noen mesterligatitler rikere enn sist. Det har vært år med trening og år med skade, som også er en erfaring. Det er lag på lag med ting jeg har opplevd. Jeg har jobbet enda mer målrettet for at jeg i andre del av karrieren min skal ta meg til nye høyder, sier hun.

Viste ro

Hun ser for seg at hun med sin rutine kan hjelpe de yngre foran en kamp som mandagens.

– Det er en fin gruppe, med åpenhet og godt humør. Når det begynner å nærme seg kan jeg, jeg vil ikke si gå foran, men vise en ro overfor gruppa. Jeg er nervøs før kamper jeg også, men det kan hende man ikke ser det. Det går an å svitsje om ganske fort. Alt trenger ikke være blodseriøst, men vi må skru på når vi må.

Under pressemøtet avverget hun rutinert spørsmål fra The Times om hvorvidt mandagens kamp blir den største i hennes karriere.

– Det politiske svaret er at alle kamper er store. Jeg har spilt viktigere kamper i karrieren, for å være ærlig, men det blir full stadion og handler om tre poeng. Det er en viktig gruppekamp, svarte hun og bet heller ikke på spørsmålet om hun vil være fornøyd med ett poeng.

– Jeg er fornøyd med seier.

