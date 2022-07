Sjögren har England-planen klar – men deler den bare med spillerne

– Det blir betydelig tøffere. Vi kommer ikke til å få like store rom å spille ball i, men vi må ha tiltro til at vi skal kunne spille likevel. Balansen i laget kommer til å se annerledes ut, det tvinges fram av en så sterk motstander. Jeg tror vi kan skape noe med vårt angrepsspill, men inngangen til kampen kommer til å bli en annen, sa Sjögren da han møtte mediene utenfor lagets hotell i Uckfield noen mil nordøst for Brighton.

Det er egentlig et golfhotell, men i den norske leiren handler det om fotball døgnet rundt. Tross en lang busstur tilbake fra Southampton etter den sene kveldskampen var åpningskampen analysert allerede.

– Vi sto fram på en god måte, med prestasjoner på høyt nivå i store deler av kampen. Offensivt var vi gode særlig i 1. omgang og mot slutten. Det var en del gode ting å ta med seg, og noen ting vi må justere og forbedre før neste kamp. Med alt det innebærer å spille en åpningskamp er jeg fornøyd, sa landslagssjefen.

Annet England

England imponerte ikke veldig mot Østerrike (1-0), men Sjögren legger ikke så stor vekt på det.

– Veldig mye bidro til at de ikke kom opp på sitt beste nivå i åpningskampen, men de dominerte mot en god motstander. Jeg tror det var veldig mye nerver og stress for England i den kampen, og at de er kjempefornøyd med at de vant. De kan senke skuldrene litt nå, og jeg tror det gjør at det blir et litt annet England som møter oss, sa han.

– Vi vet at de har mye offensiv kraft. Det er noe vi behøver å håndtere, og vi har en plan for hvordan vi skal gjøre det.

Hvordan den planen er, vil han ikke dele med utenforstående. Mens han røpet premierelaget på en åpen trening to dager før kampen mot Nord-Irland, lukker Sjögren treningen både lørdag og søndag.

Tøyler ikke Caro

Selv om han vil justere balansen i laget, vil han ikke sette noen begrensning for Caroline Graham Hansens dribleraid, som begeistret publikum og TV-seere og drev motstanderne til fortvilelse.

– Det er alltid en balansegang hvor mye man dribler, men om jeg hadde satt begrensninger, kunne det drepe noe av den intuitive kvaliteten Caroline har. Hun skal fortsatt forsøke å skape ubalanse hos motstanderen, akkurat som hun gjorde i går. Vinner man en-mot-en eller en-mot-to, skaper det ekstrem ubalanse, og det gir oss mulighet for å skape gjennombrudd av høy kvalitet. Caroline skal fortsette å ha ekstremt stor tiltro til sin kapasitet, sa Sjögren.

Han er også fornøyd med Ada Hegerbergs innsats i åpningskampen, selv om hun ikke scoret selv.

Respekt

– Ada gjorde en veldig god jobb for laget og var involvert i tre av fire scoringer. Hun leverte assist til 2-0 selv om hun hadde god skuddmulighet selv. Det var hun som vendte spillet til Guro (Reiten) som slo pasningen til 1-0, og hun var i duellen som førte til straffe. Dessuten var hun involvert i fire ganske store muligheter og scoret et mål som ble annullert for en liten offside på Guro, sa han.

– Så kjenner jeg Ada så godt at jeg vet hun er misfornøyd med at hun ikke scoret. Jeg tror en målscorer av så høy klasse alltid vil være det når hun går fra en kamp uten å ha scoret, men hun kjenner nok at hun var godt involvert.

Et blikk i engelske medier viser at det ikke bare er Norge som har respekt for Englands offensive kvaliteter. Graham Hansen, Hegerberg og Reiten får veldig mye skryt og må regne med tett oppmerksomhet fra det engelske forsvaret.

