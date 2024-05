Paul McCartney er Storbritannias første musikermilliardær

«Sterk turnéinnsats, en verdifull katalog med tidligere utgivelser og til og med litt hjelp fra Beyoncé» er ifølge Sunday Times noe av det som har bidratt til at 81-åringen har inntatt milliardærenes rekker.

Avisens liste regnes som den beste oversikten over hvem som er rikest i Storbritannia. «Macca» går for øvrig mot strømmen i et år der antallet pundmilliardærer krympet mer enn noen gang i listens 36 år lange historie. Den foreløpige toppen ble nådd i 2022 med 177, mens det nå «bare» er 165 briter som er gode for en milliard pund eller mer.

Nedgangen tilskrives blant annet planer om å fjerne skattefritaket for inntekter fra utlandet.

Endringen vil blant annet berøre Akshata Murty, kona til statsminister Rishi Sunak. Ekteparet i 10 Downing Street økte formuen sin med rundt 120 millioner pund til 590 millioner pund i fjor. Totalen tilsvarer drøyt 8,8 milliarder kroner med dagens kurs.

Kong Charles anslås i oversikten å ha en personlig formue på 610 millioner pund, en økning på 10 millioner det siste året.

Anmeldelse Billie Eilish: Et uvanlig talent (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)