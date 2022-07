Lyspunktet er at Norge har vunnet to av tre oppgjør mot England siden Martin Sjögren ble landslagssjef, men det hjelper lite all den tid England vant den viktigste kampen med 3-0 i VM-kvartfinalen i 2019.

– Den kampen har jeg ikke så mange gode minner fra. Jeg husker det var mange slitne bein, og et engelsk lag som straffet oss ikke minst på kant med høye backer, sier Ingrid Syrstad Engen.

– De har noen ekstremt gode spillere, og det er viktig at vi er knallgode defensivt og veldig strukturerte. Så skal vi prøve å straffe dem på områdene vi kan gjøre det.

[ England mot Norge: Klubbvenninner overalt ]

Senket av Bronze

Backstjernen Lucy Bronze, som etter EM blir lagvenninne med Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen i Barcelona, scoret ikke bare det siste målet i VM-kvartfinalen i Le Havre. Hun ble også matchvinner da England vendte til 2-1-seier over Norge i VM-åttedelsfinalen i Canada i 2015. Det var et veldig tungt tap for de norske.

– Tap må man alltid akseptere, men dette føles tungt. Vi følte oss mye bedre enn England i dag og burde ha punktert kampen allerede før pause. Det føles ikke bra å skulle reise hjem nå, sa daværende landslagssjef Even Pellerud etter det som var Englands første seier over Norge i en kamp av betydning, det vil si kvalifisering eller sluttspill i EM eller VM.

Fram til da hadde Norge åtte seirer og en uavgjort på ni slike kamper, med målscore 26-2, deriblant en 8-0-seier i EM-kvalifisering i Moss i 2000. Norge vant også 2-0 på vei mot VM-gullet i 1995.

[ Sjögren har England-planen klar – men deler den bare med spillerne ]

Snudde

De tolv første gangene Norge møtte England i fotball for kvinner ble det 11 norske seirer og en uavgjort, men det snudde da England vant for første gang i 2005. Det neste tiåret ga fire engelske seirer og to uavgjorte, og Norge kunne ikke juble for seier igjen før Ada Hegerberg ble matchvinner i La Manga i 2017, i den første samlingen under Sjögren.

Så kom stjernesmellen i VM-kvartfinalen i Le Havre i 2019, med scoringer av Jill Scott, Ellen White og Lucy Bronze, før Norge fikk revansj ved å vende til 2-1-seier foran et stort publikum i Bergen drøyt to måneder senere. Caroline Graham Hansen ble matchvinner rett før slutt, og det er det siste målet som er scoret i kamper mellom Norge og England.

Mandag møtes lagene for 22. gang, men for første gang i et EM-sluttspill. Norge har fortsatt overtaket med resultatrekka 13-3-5.

[ «Den (nesten) perfekte starten» ]