Mourinho irritert etter nytt Aspmyra-tap – avfeide Knutsens kritikk

For andre gang på under et halvt år måtte Mourinho svare for seg etter et nederlag på Aspmyra. I oktober i fjor røk Roma hele 1-6.

Torsdag tok Serie A-laget ledelsen like før pause, men scoringer fra Ulrik Saltnes og Hugo Vetlesen ga nok en Glimt-bragd i conferenceligaen. Denne gangen sikret det en fordel før returkampen i kvartfinalen.

– Det var et urettferdig resultat. Uavgjort ville vært mye mer rettferdig. De var ikke bedre enn oss, og kampen var svært jevn. Vi hadde mange flere sjanser enn dem, men sånn er fotball, sa Mourinho på pressekonferansen.

Hakking

Knutsen tok etter seieren et lite oppgjør med oppførselen til en av Mourinhos assistenter. Glimt-treneren påpekte at han stadig var bortom hjemmelagets benk.

– Det hadde de bestemt seg for før kampen. Kommunikasjonen gikk direkte på meg, sa Knutsen til V4 og la til at han ble fortalt at han snakket for mye.

– De har en assistenttrener som rett og slett oppfører som en tulling. Han begynte å hakke på meg før kampstart, og holdt på gjennom hele kampen. Det er så lite fair play som det går an.

Ville ikke vite

Mourinho var særdeles lite lysten til å bli konfrontert med Knutsens kritikk.

– Jeg er ikke interessert i hva han sa, smalt det fra portugiseren før reporteren så vidt hadde rukket å nevne Glimt-trenerens navn.

– Ikke fortell meg det! Jeg vil ikke vite det, sa han videre.

Han gjentok samme budskap da noen litt senere nevnte Knutsens utspill om fair play.

– Jeg bryr meg virkelig ikke, svarte Mourinho tilbake.

Returkampen spilles i Roma skjærtorsdag.

