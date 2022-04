Glimt får hjemmefordel først i kvartfinalen i conferenceligaen. Oppgjøret spilles torsdag.

– Min første tanke etter trekningen var at man må respektere alle, og at motstanderen tror de kan gå hele veien, sier Mourinho til Romas hjemmeside og legger til at han «har vært heldig å nå kvartfinaler mange ganger».

Glimt slo et redusert Roma-lag 6-1 i fjor høst og klarte 2-2 mot en mer toppet utgave i Italia.

– Vi har to grunner til å ta dem på alvor. Fordi de har kommet til kvartfinalen. Og fordi de har prestert noe historisk, for dem på en positiv måte, for oss negativt.

– Selv i Roma, uten unnskyldninger for kunstgress og iskaldt vær, presset de oss og skapte problemer for oss. Derfor blir dette en vanskelig dobbeltkamp. Vi må være på vårt beste (for å gå videre), sier Mourinho.

Roma er i fin form og uten tap i Serie A på sine ti siste kamper. Søndag ble det 1-0-seier borte over Sampdoria.

Returoppgjøret spilles torsdag i neste uke.

