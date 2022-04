Vetlesens stupheading sørget for at heroiske Bodø/Glimt slo Roma igjen

Det gir håp foran bortemøte i Italia skjærtorsdag.

Vetlesen scoret etter forarbeid av Amahl Pellegrino og kom en halvtime etter Ulrik Saltnes' utligning 11 minutter ut omgangen.

Bodø/Glimt har spilt 33 kamper på rad i alle turneringen uten å tape før returkampen i Roma skjærtorsdag. Det inkluderer 6-1-seieren over samme Roma i gruppespillet i oktober.

Denne gangen ble det innledningsvis tøffere for hjemmelaget etter at bortelaget tok ledelsen to minutter før pause i en ganske jevnspilt omgang.

0-1 kom etter 42.32 spilte minutter. Serie A-laget spilte seg enkelt gjennom Glimt-forsvaret etter entouchfotball, og fra litt skrå vinkel klinket Lorenzo Pellegrini kula i nettaket bak Nikita Khajkin etter å ha blitt nydelig frispilt av Henrikh Mkhitaryan. Det var en klassescoring av Jose Mourinhos menn.

Målet var en solid nedtur for Glimt som fram til da hadde spilt en strålende omgang på eget kunstgress, selv om de ikke hadde skapt mange klare 100 prosentsjanser.

– Jeg synes det er mye bra, men vi er litt for lite giftige på den siste tredelen og må avslutte angrepene mer enn det vi gjør, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viasat4 før 2. omgang.

Hardt trykk

Knutsen fikk det som han ville etter pause. Da imponerte Glimt og storspilte foran hjemmepublikummet.

Glimt gikk offensivt til verks, og utligningen kom elleve minutter ut i omgangen. Brice Wembangomo sendte i vei et tilsynelatende ufarlig langskudd fra rundt 18 meters hold. Skuddet gikk via ryggen til Ulrik Saltnes, og uansett fikk ikke Romas keeper Patricio taket på ballen. Den glapp på merkverdig vis mellom hendene på Portugals landslagskeeper og i mål. Det var en god, gammeldags keepertabbe, og målet ble etter hvert kreditert Saltnes.

Roma stilte et langt mer slagkraftig lag enn de gjorde da de tapte 6-1, men det hold ikke inn denne gangen. Det hviler noe magisk over Bodø-laget.

– Jeg mener at dette er det sterkeste de har gjort, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Kollegene Henning Berg og John Arne Riise fulgte opp:

– Det er nesten ikke til å tro, sa Henning Berg.

– Det er ikke ufortjent. De dominerte fullstendig i 2. omgang, mente John Arne Riise.

Nytt lag

Kun fire av spillerne til de gule fra nord torsdag kveld startet i 6-1-triumfen mot Roma i oktober var med fra start denne gangen. Nikita Khajkin, Alfons Sampsted, Brede Moe og Amahl Pellegrino er de eneste som startet begge kampene.

Ola Solbakken er fortsatt syk, og måtte stå over som han gjorde i de siste landskampene og mot Rosenborg sist helg. Forhåpentlig blir han klar igjen til returoppgjøret i Roma skjærtorsdag.

Roma har serien 6-4-0 på de siste ti seriekampene, og de ligger nummer fem på tabellen i Serie A. Det siste tapet kom mot Juventus i januar.

Bodø/Glimt vet hva de skal opp mot i den italienske hovedstaden. Sist gang i gruppespillet endte det 2-2 i Roma.

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, kvartfinale 1. kamp:

Bodø/Glimt – Roma (Italia) 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Lorenzo Pellegrini (43), 1-1 Ulrik Saltnes (56), 2-1 Hugo Vetlesen (89).

Dommer: Serdar Gözübüyük, Nederland.

Gult kort: Bryan Cristante, Matías Viña, Roma.

Lagene :

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe (Sigurd Kvile fra 90.), Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Elias Kristoffersen Hagen, Ulrik Saltnes – Gilbert Koomson (Joel Mvuka fra 82.), Runar Espejord (Victor Boniface fra 77.), Amahl Pellegrino.

Roma (3-4-2-1): Rui Patrício – Gianluca Mancini (Chris Smalling fra 69.), Marash Kumbulla, Roger Ibañez – Rick Karsdorp, Sérgio Oliveira, Bryan Cristante, Nicola Zalewski (Matías Viña fra 65.) – Henrikh Mkhitaryan (Eldor Shomurodov fra 66.), Lorenzo Pellegrini – Tammy Abraham.

Returkampen spilles neste uke.

