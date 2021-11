– Nå er det blytungt. Førsteomgangen var dårlig. I andreomgangen synes jeg vi spilte veldig bra. Det var målet som manglet, sa en nedbrutt Ødegaard på pressekonferansen.

– Jeg føler vi var der de skulle være før kampen. Derfor er det litt spesielt at det ble slik den første halvtimen. Vi setter oss selv i en mye vanskeligere situasjon nå. Alt er fortsatt mulig.

Samtidig som Norge deppet, feiret Tyrkia 6-0 over Gibraltar. Før siste runde ligger Norge og Tyrkia på 18 poeng. Tyrkerne har ett plussmål mer enn de norske gutta. Målforskjellen skiller lagene ved poenglikhet.

Tabelltopp Nederland har et svært gunstig utgangspunkt. Norge møter nederlenderne borte tirsdag. Samtidig spiller Tyrkia i Montenegro.

Puljevinneren er sikret VM-plass. Toeren går inn i et omspill om ytterlige en VM-billett. Det avgjøres i mars. To avgitte poeng mot Latvia gjør at Norge trolig heller ikke blir seedet i et eventuelt omspill.

[ Fotballdrama i vente: Slik kan Norge sikre VM-plassen i Rotterdam ]