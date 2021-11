Fotballdrama i vente: Slik kan Norge sikre VM-plassen i Rotterdam

Nederlenderne leder puljen på 20 poeng og tar imot Norge (18) i Rotterdam tirsdag. Samme kveld møtes vert Montenegro (12) og Tyrkia (18). Begge kampene starter 20.45. Det blir tomme tribuner for norsk del.

Slik går Norge rett til VM:

* Norge slår Nederland samtidig som Tyrkia avgir poeng.

* Norge slår Nederland med to mål eller mer enn Tyrkia slår Montenegro. Tyrkerne har 11-10 i plussmål mot Norge etter ni runder.

Slik tar Norge andreplassen:

* Norge slår Nederland med samme margin eller ett mål mer enn Tyrkia slår Montenegro. I så fall blir det tyrkisk gruppeseier.

* Norge spiller uavgjort, mens Tyrkia taper for Montenegro.

* Norge taper med minst to mål mindre enn Tyrkia taper med mot Montenegro. Da vinner Nederland foran tyrkerne.

Målforskjellen slår inn først for å skille lagene ved poenglikhet. Tyrkerne har ett plussmål mer enn Norge etter ni kamper og 18 poeng for begge. Er målforskjellen lik, teller antall scorede mål. Her ligger Tyrkia langt foran Norge.

Nederland er slått ut ved tap mot Norge samtidig som Tyrkia vinner sin kamp.

[ Solbakken: – Vær harde med oss, men ikke riv oss ned ]