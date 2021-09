Ajer involvert i «alt» da Brentford sikret 3-3 mot Liverpool

Han var involvert allerede da Mohamed Salah i det sjuende minutt var nær ved å sette sitt 100. Premier League-mål. Han ble slått gjennom av Diogo Jota, og Salah unngikk offsidefella fordi Ajer ikke var på linje med lagkameratene. Han rettet derimot selv opp ved å kaste seg inn mot mål og ryddet unna like før ballen passerte streken.

Brentford tok først ledelsen etter 26 minutter ved Ethan Pinnock.

Fire minutter senere kom utligningen fra Diogo Joto. Og mens Ajer var reddende engel tidlig i kampen, var hans involvering av det svakere slaget denne gang. Nordmannen var aldri i nærheten av å true Jota og må ta sin del av skylden for den raske utligningen.

Etter pause fikk Salah endelig sitt 100. PL-mål VAR-godkjent etter først ha blitt avblåst for offside.

Vitaly Janelt sørget for utligningen, mens Curtis Jones ga gjestene en ny ledelse. Hans skudd 20 meters hold gikk via Ajer, som gjorde at ballen ble utakbar for keeper Raya.

Med knappe ti minutter igjen av ordinær tid sørget derimot Yoane Wissa for at det ble poengdeling.

