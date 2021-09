Ny slitekamp for United – Fernandes brente straffe i 0-1-tap

Kortney Hause straffet United nådeløst etter at vertene hadde gitt bort den fjerde corneren i annen omgang mot luftsterke Villa. Midtstopperen møtte innsvingeren fra Emiliano Buendia ved første stolpe og stanget den kontant i nettet i det 88. minuttet.

Dramatikken var ikke over med det. Hause laget straffespark da et innlegg fra Bruno Fernandes traff ham i hånden minuttet på overtid.

Etter heftige diskusjoner og en VAR-sjekk bestemte dommer Mike Dean seg for å dømme straffespark til United. Det blåste Fernandes høyt over, og dermed endte det med sesongens første ligatap for United.

Tungt

Igjen så man Ole Gunnar Solskjærs menn slite betydelig med å skape store muligheter mot etablert forsvar, og et kontringssterkt Villa-lag bød også på defensive utfordringer for United.

Poengmessig ser det slett ikke håpløst ut for Manchester-laget, med 13 fra seks Premier League-kamper, men United har til gode å overbevise siden 5-1-seieren over Leeds i seriepremieren.

19-åringen Mason Greenwood prøvde og prøvde lørdag, men hans forsøk ble stort sett blokkert. Paul Pogba viste små snev av kreativitet, mens de offensive stjernene Cristiano Ronaldo og Fernandes ikke hadde all verden å by på.

Skumle gjester

Etter en ganske jevn åpning uten de store sjansene, ble det fart på kampen fra omtrent et kvarters spill. Villa-backen Matt Targett blåste en stor sjanse over, mens en god Greenwood-mulighet ble stoppet av Emilio Martinez.

Like etter skapte kommunikasjonstrøbbel mellom Harry Maguire og David de Gea en stor mulighet for Ollie Watkins. De Gea reddet forsøket mesterlig med beina.

United ble siden tvunget til å gjøre et bytte da den solide venstrebacken Luke Shaw fikk en smell i foten. Diego Dalot kom inn for ham.

Mot slutten av første omgang klarte United å sette gjestene under press. Martinez måtte i aksjon på en god heading fra Maguire, før United fikk frispark i god posisjon. Det hamret Ronaldo rett i muren.

Stoppet

Villa så farligere ut enn United i starten av annen omgang, og spissene Watkins og Danny Ings var konstante uromomenter. Vertene skal dog ha litt ros for oppofrende forsvarsspill.

Etter en god Watkins-mulighet i det 68′ minuttet, kom det et par farligheter motsatt vei. Greenwood skjøt utenfor og deretter i blokka etter et par gode løp, mens Paul Pogba skjøt i nettveggen fra skrått hold etter en fin stikker fra Fernandes.

Solskjær kastet inn Edinson Cavani de siste ti minuttene i jakten på et vinnermål. I stedet ble det midtstopperen Hause som skulle avgjøre det for gjestene.

