Jesus ga City revansj for Champions League-tapet

City-spillerne virket heltent og herjet delvis med Chelsea-laget, som av mange er regnet som en stor favoritt i årets Premier League. Lørdag var de langt unna Citys nivå. Spisstjernen Romelu Lukaku forble en skygge av seg selv.

Anført av Rodri og Kevin de Bruyne i storslag presset City vertene hardt i store deler av kampen. Pep Guardiola var energisk på sidelinjen og drev sitt lag framover.

Blåtrøyene fra Manchester mangler en klar målscorer i laget og startet med Phil Foden som midtspiss. Jesus ble dyttet ut på kant, men det var han som sto fram og avgjorde kampen kort tid etter pause. Da fikk han litt tilfeldig ballen i feltet etter et skuddforsøk fra João Cancelo. Brasilianeren vendte om og pirket ballen i mål via Jorginho.

– Jeg vendte bra og fikk skutt, og så hadde jeg litt flaks. Men jeg er veldig glad for å ha scoret det målet. Det viktigste er at alle spilte veldig bra og vi vant kampen, sa Jesus i et intervju vist på TV 2.

Favorittene samlet

Seieren gjør at City kommer opp på samme poengsum (13) som Chelsea. Det er Chelseas første tap for sesongen. Ettersom også Manchester United tapte lørdag, står alle de fire favorittene med 13 poeng før Liverpools sene kamp lørdag.

– Vi hadde forberedt oss godt og møtte et av de beste lagene i verden. Vi visste at det ville bli vanskelig, men spilte bra og vant, sa Jesus.

Nå venter nye storkamper mot Paris Saint-Germain tirsdag og Liverpool neste søndag for City. Chelsea skal opp mot Juventus i Champions League før Southampton venter lørdag.

City fosset ut av startblokken

I en første omgang uten de helt store sjansene, var det tydelig at det var en toppkamp som utspilte seg.

Lagene gikk i strupen på hverandre og det ble en stillingskrig, men store deler av spillet utspilte seg på Chelseas banehalvdel. City-spillerne var det lille hakket foran i hver 50-50-duell, og Chelsea skapte lite.

Det mest minneverdige som skjedde før hvilen var at Reece James måtte av banen med skade. Chelsea-forsvareren tråkket over.

Jesus-jubel

Etter pause kom målet som åpnet opp kampen. City fikk corner og valgte å ta den kort. Ballen ble spilt ut til Cancelo, som fyrte av gårde en lompe av et skudd.

Ballen endte hos Jesus, som viste sterk fysikk og holdt Chelsea-stopperne unna seg mens han vendte om i feltet og skjøt i mål via Jorginho. Chelsea-keeper Edouard Mendy ble sjanseløs da ballen forandret retning.

Etter målet måtte Chelsea kaste alle mann i angrep. Da ble blant annet arbeidsjernet N’Golo Kante erstattet av matchvinneren fra Champions League-finalen, Kai Havertz, uten at det førte til mange Chelsea-sjanser.

I stedet var det i motsatt ende det skjedde. Milliardmannen Jack Grealish hadde flere gode muligheter, blant annet alene med keeper, uten å score, mens Jesus selv fikk muligheten til å doble ledelsen etter en times spill. Avslutningen ble reddet på streken av Thiago Silva.

