Én Ødegaard vil ikke løse Arsenals problemer

Både da Martin Ødegaard ble hentet inn på lån fra Real Madrid forrige sesong, og i denne sommeren før det endelig ble en permanent overgang til Arsenal, har Arsenal-manager Mikel Arteta vært krystallklar på at drammenseren er mannen han vil ha inn på midtbanen til Arsenal. Spanjolen har fullrost Ødegaards kreative sider, og sagt at han skal være mannen som kombinerer midtbanen og angrepet til Arsenal samtidig som han selv bidrar med mål og målpoeng.

Etter en tung start på sesongen, var det Ødegaard selv som ble matchvinner i forrige kamp da hans frisparkmål sørget for seier mot Burnley, og det er ikke til å stikke under stol at drammenserens prestasjoner i Arsenal-drakten både forrige sesong og denne har vært gode. Kanskje riktignok ikke fullt så gode som da han ble kåret til banens beste spiller av TV2s seere da han fikk ni minutter i debuten, men like fullt har Ødegaard vært blant de mer positive innslagene på et Arsenal-lag som også denne sesongen har vist hvorfor Ødegaard ikke vil bringe Arsenal tilbake mot toppen av engelsk fotball igjen.

Åpningskampen mot Brentford er et veldig godt eksempel på problemene Arsenal har hatt en lang stund, og selv med alle Ødegaards offensive kvaliteter er det ikke offensivt de største problemene ligger hos Mikel Artetas menn. Det er mangelen på defensiv struktur og organisering, og først og fremst er det et gjennomgående problem med ryggraden og det som engelskmennene kaller «spine». Laget slipper inn altfor mange mål, og i motgang har man for få ledere som trår til, står opp og får med seg lagkameratene.

Det har man sett gjentatte ganger, år etter år, og da spesielt på bortebane. Et lag som tidligere besto av bautaer som Martin Keown, Lee Dixon, Tony Adams, Nigel Winterburn og etter det Sol Campbell i forsvar har mistet den defensive tryggheten som gjør at det er langt verre for dagens offensive stjerner å prestere enn det var for Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Robert Pires, Marc Overmars, Cesc Fàbregas og Robin van Persie for å nevne noen. I tillegg er det én spiller og én ting som kanskje savnes mest av alt.

Det er dagens manager i Crystal Palace, Patrick Vieira, og hans lederegenskaper. Gjennom ti år og nesten 400 ligakamper var han en garantist for å piske folk, fyre opp stemningen, gå i krigen og ta en for laget slik at nivået og lista var satt. Både på trening og i kamp. Rundt seg hadde han også flere med gode lederegenskaper, men i dagens Arsenal-mannskap mangler både den type spiller og hans lederegenskaper. Mange snakker fortsatt om skillet i den engelske fotballen, da Cesc Fàbregas og Cristiano Ronaldo tok over for Patrick Vieira og Roy Keane, uansett hvordan fotballen spilles trenger du de typene med deres lederegenskaper og vinnermentalitet.

En sånn type spiller er ikke Martin Ødegaard, men han kan likevel komme med et viktig bidrag i gjenreisingen av Arsenal. Hans kreative kraft kan gjøre at spillere som Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka og Nicolas Pepe hever seg enda ett hakk, og til helgen er det derby i Nord-London igjen. Forrige gang Ødegaard møtte Arsenals største rivaler endte han opp med å score i derbyseieren over Tottenham, og i helgen er til og med publikum tilbake på Emirates. En ny scoring der hadde passet fint for Ødegaard og Arsenal.

