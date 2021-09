Lehne Olsen ble matchavgjørende for Lillestrøm

Det var Lehne Olsens 16. og 17. scoringer på 19 kamper i serien denne sesongen, og han er tre mål bak toppscorer Ohi Omoijuanfo.

Odd hadde fått tilbake selvtilliten etter at de fikk med seg ett poeng fra Aspmyra med 1-1. Det defensive syntes igjen å være på plass. Lillestrøm på sin side kom fra et surt 2-3-tap for Brann hjemme på Åråsen. Et tap som gjorde at det havnet bakpå i kampen om medaljer.

Med tre nye poeng til Geir Bakkes mannskap har LSK meldt seg på medaljekampen igjen for fullt. De er to poeng bak Molde med en kamp mer spilt på en fjerdeplass.

Tidlig scoring

Det åpnet derimot stygt. Sander Svendsen sendte Odd i ledelsen etter bare to minutter. Han ble spilt fri på kanten og banket ballen i mål bak Knut André Skjærstein.

Odd var klar over LSK-kapteinen Lehne Olsen som nærmest har scoret i hver eneste kamp denne sesongen. Det var gått 22 minutter da spissen fikk ballen midt i banen. Merkelig nok fikk han stå og sikte uten særlig press, og fra 25 meter plasserte han ballen enkelt i hjørnet bak Leopold Wahlstedt i Odd-målet.

Lillestrøm er alltid gode og effektive på dødballer, og bare tre minutter etter utligningen til 1-1, var Tom Pettersson høyest inne i feltet og headet inn 2-1-målet.

Odds Svendsen var derimot giftig foran målet. Han brukte hodet sa han utlignet til 2-2 etter en drøy halvtime på Joshua Kitolanos innlegg. Han fikk merkelig nok stå veldig alene inne i feltet.

Lehne Olsen avgjorde

Etter 53 minutter falt avgjørelsen. Lillestrøm kom på en kontring og Daniel Gustafsson ble spilt fri på kanten og inne i feltet viste LSK-kapteinen sine avslutteregenskaper da han flikket ballen forbi sine oppassere på sju-åtte meter.

Lillestrøm-benken holdt pusten da kapteinen ble liggende på banen for behandling av en vond ankel. Han kom seg derimot opp på beina igjen. Lehne Olsen ble derimot byttet ut med fem minutter igjen av kampen.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 19

Odd – Lillestrøm 2-3 (2-2)

Skagerrak Arena, 3295 tilskuere.

Mål: 1-0 Sander Svendsen (2), 1-1 Thomas Lehne Olsen (22), 1-2 Tom Pettersson (25), 2-2 Svendsen (31), 2-3 Olsen (53).

Dommer: Tommy Skjerven, Kaupanger.

Gult kort: Philip Slørdahl, Lillestrøm.

Lagene :

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Magnus Lekven, John Kitolano (Milan Jevtovic fra 59.) – Joshua Kitolano, Filip Rønningen Jørgensen (Conrad Wallem fra 80.), Markus André Kaasa (Syver Aas fra 80.) – Gilli Rólantsson, Flamur Kastrati (Tobias Lauritsen fra 43.), Sander Svendsen (Kristoffer Larsen fra 80.).

Lillestrøm (3-4-2-1): Knut André Skjærstein – Philip Slørdahl, Igoh Ogbu, Tom Pettersson – Lars Ranger (Eskil Smidesang Edh fra 77.), Ifeanyi Mathew, Magnus Knudsen (Fredrik Krogstad fra 77.), Vetle Dragsnes – Daniel Gustafsson (Pål André Helland fra 85.), Gjermund Åsen (Tobias Svendsen fra 90.) – Thomas Lehne Olsen (Jonatan Braut Brunes fra 85.).